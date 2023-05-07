Велимир Перасович: «Извлекли уроки из поражения и постараемся показать правильную реакцию»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заверил, что команда извлекла уроки из поражения от «Локомотива-Кубань» в 1-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (76:88, 0-1).

«Локомотив-Кубань» – атлетичная команда, которая очень хорошо провела первый матч серии в Казани. Мы извлекли уроки из поражения и постараемся показать правильную реакцию.

Для победы нам важно контролировать подбор, не дать соперникам набирать очки второго шанса, а также справиться с их энергией и жесткостью. Рассчитываем, что каждый из тех, кто сегодня появится на площадке, внесет свой вклад в итоговый результат», – сказал  Перасович.

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