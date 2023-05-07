Александр Щербенев: «Надеюсь, это не последнее поражение УНИКСа на своей площадке в плей-офф»

Защитник «Локомотива‑ » заявил, что рассчитывает добыть еще одну гостевую победу в серии с УНИКСом (1-0).

«Локо» в субботу обыграл казанцев на их паркете – 88:76.

«Для УНИКСа это первое поражение на своей площадке в плей-офф, и, надеюсь, что не последнее. Очень важная победа для нас, потому что показывали сегодня не самый лучший баскетбол. Но за счет защиты смогли забрать эту победу, забили нужные броски. Психологически крайне важно завладеть преимуществом в начале серии.

Мы рады, что выиграли, но все только начинается, и с таким соперником, как УНИКС, одна победа еще ничего не значит. Впереди целая серия, надо отдохнуть и разбирать уже ошибки, которые были совершены в этой игре», – сказал Щербенев корреспонденту «Матч ТВ».

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