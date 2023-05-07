Александр Щербенев: «Надеюсь, это не последнее поражение УНИКСа на своей площадке в плей-офф»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива‑Кубань» Александр Щербенев заявил, что рассчитывает добыть еще одну гостевую победу в серии с УНИКСом (1-0).

«Локо» в субботу обыграл казанцев на их паркете – 88:76.

«Для УНИКСа это первое поражение на своей площадке в плей-офф, и, надеюсь, что не последнее. Очень важная победа для нас, потому что показывали сегодня не самый лучший баскетбол. Но за счет защиты смогли забрать эту победу, забили нужные броски. Психологически крайне важно завладеть преимуществом в начале серии.

Мы рады, что выиграли, но все только начинается, и с таким соперником, как УНИКС, одна победа еще ничего не значит. Впереди целая серия, надо отдохнуть и разбирать уже ошибки, которые были совершены в этой игре», – сказал Щербенев корреспонденту «Матч ТВ».

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ILO. 28 april
UNICS alga!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий