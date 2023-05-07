Александр Щербенев о первом матче с УНИКСом: «Обе команды пока играют плохо, но мы играли чуть менее хуже»

Защитник «Локомотива‑ » в эфире «Матч ТВ» заявил, что его команда и плохо сыграли в первом матче финальной серии лиги ВТБ.

«Локо» в субботу обыграл казанцев на их паркете – 88:76.

«Команды только пристреливаются, находят свою игру. Очень важная победа, потому что обе команды пока играют плохо, но мы играли чуть менее хуже.

На самом деле, очень тяжело играть. Это как марафон. И конечно, то, что у нас скамейка чуть подлиннее, побольше у нас ротация, это нам помогает. В третьей‑четвертой четверти уже заканчиваются силы, а мы все продолжаем давить свою линию и за счет этого сегодня победили», – сказал Щербенев.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы