Евгений Богачев: «УНИКСу не хватило свежести в 1-м матче финальной серии»

Президент УНИКСа Евгений Богачев посетовал на усталость казанской команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (76:88, 0-1).

«Ребята были уставшими, нам не хватило свежести. У нас был один день отдыха, у них было чуть побольше. Надо сказать, что их российские игроки были свежее и сильнее.

« » два с половиной дня назад приехал в Казань и отдыхал. Российская скамейка у нас короткая, посмотрим, что будет дальше. У соперника хорошая, молодая и свежая команда.

Я сильно расстроен, но мы в финале, а туда попасть трудно. Будем надеяться дальше. Усталость наверняка была главным фактором в этом матче», – сказал Богачев.

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