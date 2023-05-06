Сергей Кущенко: «Вторая игра финальной серии Лиги ВТБ будет ключевой»

Теги Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что второй матч финальной серии плей-офф между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (0-1) будет иметь определяющее значение.

«По первой игре финала сложилось ощущение, что больше энергии у «Локо». Возможно, за счет более молодых ребят, которые показали, что могут брать ответственность.

Защита «Локомотива», казалось, не выдержит темпа, но нет. Была большая ротация, все отрабатывали на обоих концах площадки, и Казань оказалась не готова к такой активной и плотной защите. Плюс командной игры не получалось.

Также надо отметить быстрые атаки «Локо», это, видимо, отдельная история от тренера, которая и в полуфинале с ЦСКА регулярно проходила. По цифрам также видно, что подборы на чужом щите сыграли важную роль. Агрессия, очки второго шанса позволили «Локо» оторваться в счете.

Но ключевой будет вторая игра, в которой если Казань не найдет противодействия такой защите, то УНИКСу будет тяжело», – сказал Сергей Кущенко.

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1 комментарий

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Артём Голобородько
Третья игра тоже будет ключевой. И каждая следующая. Ваш кэп 😀

А Секулич топовый тренер, всё-таки 🔥
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