Рэй Аллен не позволил разыграть себя пранкерам

Бывший игрок НБА Рэй Аллен пресек попытку розыгрыша пранкерами во время посещения магазина.

«Разговаривайте лучше друг с другом. Мне это не нравится», – сказал 47-летний Аллен.

Один из пранкеров заявил, что не узнал легендарного снайпера НБА и просто хотел разыграть его как незнакомого человека.

«Он подумал, что мы хотим разыграть его, потому что он Рэй Аллен. Но я даже не узнал его, просто хотел устроить пранк», – произнес юноша.

Игроков НБА постоянно ловят с марихуаной, но никогда не сажают. Как такое может быть?