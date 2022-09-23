Рэй Аллен не позволил разыграть себя пранкерам

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Бывший игрок НБА Рэй Аллен пресек попытку розыгрыша пранкерами во время посещения магазина.

«Разговаривайте лучше друг с другом. Мне это не нравится», – сказал 47-летний Аллен.

Один из пранкеров заявил, что не узнал легендарного снайпера НБА и просто хотел разыграть его как незнакомого человека.

«Он подумал, что мы хотим разыграть его, потому что он Рэй Аллен. Но я даже не узнал его, просто хотел устроить пранк», – произнес юноша.

Игроков НБА постоянно ловят с марихуаной, но никогда не сажают. Как такое может быть?

 

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