«Рэпторс» провели собеседование с Жорди Фернандесом из «Кингз»

Руководители « » в субботу провели собеседование с ассистентом главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандесом, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

40-летний испанский специалист пообщался с «Рэпторс» по Zoom из отеля в Сан-Франциско.

«Торонто» приступил к поиску нового главного тренера после ухода Ника Нерса на прошлой неделе. Помимо Фернандеса в список кандидатов входят Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Дарко Раджакович («Мемфис»), Крис Куинн («Майами») и Бекки Хэммон («Лас-Вегас», WNBA).

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