Леброн Джеймс: «Нам нельзя расслабляться»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после уверенной победы над «Голден Стэйт» в 3-м матче серии плей-офф (127:97, 2-1) предупредил партнеров по команде, что с таким соперником расслабляться нельзя.

«Не расслабляйтесь.

Мы не можем позволить себе расслабиться, играя против такой команды, как «Голден Стэйт». Мы должны быть сконцентрированы. Если расслабимся, они могут выиграть три матча подряд или сделать что угодно.

Так что нам нужно продолжать в том же духе, помнить, что эта команда очень опасна, и на расслабляться на площадке», – сказал Джеймс.

 «Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

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10 комментариев

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Dienamiks
Кто лучше Леброна знает на что способны ГСВ. Серия с суператакующими Кингс тому подтверждение.
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Xell
Надо добивать ослабевшего чемпиона
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michaeli
Ответ Xell
Выиграют в ОТ в 4матче. И сломают ментально ГС.
Лучше для Лейкерс выиграть без овертайма. А то можно и проиграть
+3
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Дориан Грей_333
Ответ Мурзин Ринат
И те позовут к себе Янниса или Эмбида, как в свое время звонили в слезах Кд)
А это так работает? Просто позвали, и все?
В 16-м, было место в платёжке, и выбор, кому давать максималку: Барнсу или Дюранту. Почему-то выбрали КД.
Сейчас-то что? Схожая ситуация?
+1
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Мурзин Ринат
Ответ Дориан Грей_333
А это так работает? Просто позвали, и все? В 16-м, было место в платёжке, и выбор, кому давать максималку: Барнсу или Дюранту. Почему-то выбрали КД. Сейчас-то что? Схожая ситуация?
Ну да после 7 матча просто так на парковке не бегут звонить) это трусость , особенно отлетев 1:3
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Дориан Грей_333
Ответ Мурзин Ринат
Ну да после 7 матча просто так на парковке не бегут звонить) это трусость , особенно отлетев 1:3
Это не трусость, а разочарование и злость.
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