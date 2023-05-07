Стеф Карри об 1-2 в серии с «Лейкерс»: «Мы справимся»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не беспокоится по поводу поражения в третьем матче серии с «Лейкерс» (97:127, 1-2).

«Мы справимся. Полон уверенности в нашей способности [перевернуть исход серии]», – заявил Карри.

4-кратный чемпион НБА в субботу отметился 23 очками, реализовав 9 из 21 броска с игры.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дориан Грей_333
Ответ Xell
При здоровом Дэвисе нет. Ты просто прими это.
Какой же бред. Дэвис суперский игрок, но не нужно его в непобедимые записывать.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost
Ну не знаю Карри. Ваши глоры во главе с илюшенькой точно не справляются все ветки в слезах. Каждый пост только о судействе. Еще одно наглядное доказательство того что они не смотрят игры а только бокскор
+32
-19
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antosha-grisha
Ответ RAMIK
Я канечно надеюсь на это, но трешки ГСВ не дают покоя. -15,20 для них это 2 минуты.
Согласен. Эта серия в соло от игры АД зависит.
а по факту рецепт игры с ГСВ одинаков уже как 8 лет , а вот его реализация...
1. Сбивать темп (любым способом).
2. Убрать Грина от мяча (в идеале посадить на фолы).
3. ЛАЛ надо бросать 30+ штрафных каждую игру ( краска просто wide open . это самая слабая сторона ГСВ ).
4. Цементная защита на отрезок 1.5-2 четверти ( по 2-ум победным играм ЛАЛ видно что этого хватает чтоб уйти в огромны рывок.
5. Давать чаще Леброну в пост ( 1 на 1 с Уиггинсом или идет дабл тим на него , что еще лучше - пас с поста на игрока ЛАЛ , ГСВ фолят почти в 100% случаев).
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost
Ответ Дориан Грей_333
Петров - это некая альтернатива лектеру. Такой себе паритет вырисовался. Хорошо, что хоть ты, в последнее время, перестал желать серьезных травм игрокам ГСВ.
Я поливаю только гсв и их глорье. Это самая худшая неадекватная фанбаза на любом интернет ресурсе. 95 процентов из них даже базовых правил игры не знают
+17
-15
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
demx
Ответ Zhakyp Musaev
нет уже не справятся пул считаю ошибка он не чемпион он выскочка и клей уже не хочет быть чемпионом
Напоминаю, что в серии 1-2
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Так серия только началась. Не 0-2 или 1-3 счёт. Более того уверен что следующие 2 игры заберёт ГСВ.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antosha-grisha
Ответ RAMIK
Так серия только началась. Не 0-2 или 1-3 счёт. Более того уверен что следующие 2 игры заберёт ГСВ.
4-ая будет важнейшая для ЛАЛ , если заберут , то уже не отпустят
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Antosha-grisha
4-ая будет важнейшая для ЛАЛ , если заберут , то уже не отпустят
Я канечно надеюсь на это, но трешки ГСВ не дают покоя. -15,20 для них это 2 минуты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Barabanov
Ответ Xell
Одними трешками они Лейкерс не пройдут. Это уже всем кроме тебя очевидно.
И мне не очевидно. Вообще выводы лучше после серии делать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhakyp Musaev
нет уже не справятся пул считаю ошибка он не чемпион он выскочка и клей уже не хочет быть чемпионом
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Я, конечно, понимаю, что другое он сказать и не мог, но, блин, если вы в состоянии так на ровном месте поплыть (а Керр это либо просыпает, либо не способен загасить)- нечего дальше делать. Добавить сюда абсолютно провалившую ПО скамейку - два основных бенчера еле 30% с игры забрасывают, жесть - от которой помощь просто-напросто отсутствует обе серии (помогают, скорее, сопернику) - это похоронка. А ведь в прошлом году титул взяли во многом именно благодаря баночникам, мда. Хоть и зарекался не верить в ГС после седьмой игры с Менто, но чёт как-то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danya Black
Ответ Иван Лапин
аналогия с барселоной в футболе, кстати. интересный факт, что многие фаны барсы болеют в НБА именно за ГСВ. реально неадекватный пласт людей
Самые неадекваты, это набор ЛАЛ и Реала и + персофанство Леброна и Роналду. омерзительный набор!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий