Стеф Карри об 1-2 в серии с «Лейкерс»: «Мы справимся»
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не беспокоится по поводу поражения в третьем матче серии с «Лейкерс» (97:127, 1-2).
«Мы справимся. Полон уверенности в нашей способности [перевернуть исход серии]», – заявил Карри.
4-кратный чемпион НБА в субботу отметился 23 очками, реализовав 9 из 21 броска с игры.
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а по факту рецепт игры с ГСВ одинаков уже как 8 лет , а вот его реализация...
1. Сбивать темп (любым способом).
2. Убрать Грина от мяча (в идеале посадить на фолы).
3. ЛАЛ надо бросать 30+ штрафных каждую игру ( краска просто wide open . это самая слабая сторона ГСВ ).
4. Цементная защита на отрезок 1.5-2 четверти ( по 2-ум победным играм ЛАЛ видно что этого хватает чтоб уйти в огромны рывок.
5. Давать чаще Леброну в пост ( 1 на 1 с Уиггинсом или идет дабл тим на него , что еще лучше - пас с поста на игрока ЛАЛ , ГСВ фолят почти в 100% случаев).