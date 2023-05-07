Эндрю Уиггинс и Д’Анджело Расселл – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 6 мая
НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, которые состоялись 6 мая.
Топ-10 возглавили Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт») и Д’Анджело Расселл («Лейкерс»).
Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
Комментарии