Пол Пирс: «Ник Нерс добился в «Торонто» большего, чем можно было ожидать»

Теги Пол Пирс Торонто НБА Паскаль Сиакам Ник Нерс Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс отметил результаты, которых добился ранее уволенный Ник Нерс в качестве главного тренера «Торонто».

В свой первый год специалист привел «Рэпторс» к чемпионству (2019).

«Меня увольнение удивило, на самом деле. Нерс выиграл чемпионат. Думаю, он добился в «Торонто» большего, чем с него можно было требовать. Потому что когда Кавай ушел, у них не было никаких ожиданий. И поэтому они были конкурентоспособны в течение многих лет, даже без суперзвезды.

Хотя, Паскаль Сиакам – суперзвезда для меня, на самом деле. Он действительно хороший игрок. Но я думаю, что он также мог бы стать отличной второй или третьей опцией команды. У него много навыков, но именно Ник Нерс оказал огромное влияние на его становление», – сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.

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