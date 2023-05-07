«Лейкерс» прицепились к их задницам в защите, словно задние карманы». Кендрик Перкинс отреагировал на разгром «Голден Стэйт»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на 30-очковый разгром от «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт» (127:97, 2-1).
«Они сказали после второй игры, что «Уорриорз» имеют преимущество перед третьей встречей 🤣🤣🤣. Но «Лейкерс» сегодня прицепились к их задницам в защите, словно задние карманы!!! Продолжайте, черт возьми», – написал Перкинс в социальной сети.
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