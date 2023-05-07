«Лейкерс» прицепились к их задницам в защите, словно задние карманы». Кендрик Перкинс отреагировал на разгром «Голден Стэйт»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на 30-очковый разгром от «Лейкерс» в матче с « » (127:97, 2-1).

«Они сказали после второй игры, что «Уорриорз» имеют преимущество перед третьей встречей 🤣🤣🤣. Но « » сегодня прицепились к их задницам в защите, словно задние карманы!!! Продолжайте, черт возьми», – написал в социальной сети.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы