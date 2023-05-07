Леброн Джеймс дал совет молодым игрокам команды: «Не лезьте в социальные сети»

Звездный форвард « » дал совет молодым игрокам команды, как справиться с давлением матчей на вылет.

«Не лезьте в социальные сети.

Молодым парням, которые еще не участвовали в плей-офф или не имеют большого опыта, нужно просто держаться подальше от телевизора и социальных сетей. Если ты выигрываешь, то все резко становятся лучшими игроками в мире; если ты проигрываешь, тебя поливают грязью. Все настолько просто. Все дело в том, чтобы подготовить свой разум: «Какой следующий вызов? Эта игра закончена, мы играли хорошо. Хорошо, круто. Но у нас есть еще одна в понедельник».

И если смотрите другие матчи плей-офф, выключайте звук или ставьте музыку на заднем плане, я так делаю», – заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

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