Леброн Джеймс дал совет молодым игрокам команды: «Не лезьте в социальные сети»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дал совет молодым игрокам команды, как справиться с давлением матчей на вылет.

«Не лезьте в социальные сети.

Молодым парням, которые еще не участвовали в плей-офф или не имеют большого опыта, нужно просто держаться подальше от телевизора и социальных сетей. Если ты выигрываешь, то все резко становятся лучшими игроками в мире; если ты проигрываешь, тебя поливают грязью. Все настолько просто. Все дело в том, чтобы подготовить свой разум: «Какой следующий вызов? Эта игра закончена, мы играли хорошо. Хорошо, круто. Но у нас есть еще одна в понедельник».

И если смотрите другие матчи плей-офф, выключайте звук или ставьте музыку на заднем плане, я так делаю», – заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

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8 комментариев

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Mars Usmanov
Ответ Killmeporch
Дед плохого не посоветует. Как 3 года назад перестал в вк и инстаграмме сидеть понял на сколько психике легче стало да и в целом жить проще)
да и на спортсе поменьше сидеть бы
+44
0
+44
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Killmeporch
Дед плохого не посоветует. Как 3 года назад перестал в вк и инстаграмме сидеть понял на сколько психике легче стало да и в целом жить проще)
+37
-2
+35
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Djoyin
Советы от человека, который в плей-офф сыграл матчей больше, чем любой другой в НБА за все годы
+13
-2
+11
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Lokomotiv__1992
Ещё фильмы смотреть типо крестного отца
+6
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frenemy
Ещё советик: появляйтесь перед камерами с книжками. Читать их необязательно))
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Донован хозяин НБА
Ответ Витька Литва
человек, который в соцсетях постоянно комментирует все, даже в сферах, в которых не имеет никакого понимания, который во время лечения травмы пишет, как проснулся, сходил в туалет и вернулся поспать
Леброн Джеймс дал совет молодым игрокам команды

молодым
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+2
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йозе марино
Леброн чисто по заветам наших бабушек живёт))
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