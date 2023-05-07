Леброн Джеймс поднялся на 5-е место в истории НБА по подборам в плей-офф

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в субботу поднялся на 5-е место в истории НБА по подборам в плей-офф.

В третьем матче с «Голден Стэйт» (127:97, 2-1) Джеймс сделал 8 подборов и довел общий показатель до отметки в 2482. Форвард также отметился 21 набранным очком и 8 результативными передачами.

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9 комментариев

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Каро Шелупонев
Ответ jonnysilverhand01
Выйдет ли на третье, вот в чем вопрос … Чемберлен и Расселл в космосе
Не, даже теоретически сложно представить. Нужно 377 подборов, даже если представить, что Леброн будет 10 за матч брать, что уже сомнительно, то это 38 игр. Фактически еще два раза до финала дойти нужно, а это в 38-39 лет не самая простая задача
+26
-1
+25
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Николай Соколов
Шака судя по всему обойдёт уже в этом году
+20
0
+20
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Azamat Jumanazarov
отличный перфоманс от Джеймса
+8
0
+8
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jonnysilverhand01
Выйдет ли на третье, вот в чем вопрос … Чемберлен и Расселл в космосе
+6
0
+6
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Djoyin
Что ни игра, то какие-то рекорды у Леброна. Заметные на фоне истории НБА
+6
0
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cm9x4
Ответ Vagant
Леброн за всю первую четверть не предпринял ни одной попытки нанести удар. Такого никогда не случалось в 275 играх плей-офф, в которых он сыграл. Джеймс наконец-то забил в середине 2й четверти (тогда ЛАЛ летело -11) и завершил четверть с 10 очками. Леброн внес также решающий импакт по время рывка в 3й четверти. Когда он окончательно ушел на скамейку, ЛАЛ вел в счете +24.
> за всю первую четверть не предпринял ни одной попытки нанести удар

Ош ушел в баскетбокс?
+6
0
+6
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blooooomka
Итак, что мы имеем... Очки в По - Лидер просто тотальный, подборы - 5ый, передачи - 2ой, перехваты - 1ый, блоки - 10ый, потери - 1ый, игры - 1ый. Когда, когда появится игрок с таким набором умений, рекордов и тд? А вы с ним Карри сравниваете, серьезно?
+5
-1
+4
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Vagant
Леброн за всю первую четверть не предпринял ни одной попытки нанести удар. Такого никогда не случалось в 275 играх плей-офф, в которых он сыграл.
Джеймс наконец-то забил в середине 2й четверти (тогда ЛАЛ летело -11) и завершил четверть с 10 очками. Леброн внес также решающий импакт по время рывка в 3й четверти. Когда он окончательно ушел на скамейку, ЛАЛ вел в счете +24.
+2
-1
+1
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blooooomka
Ответ Каро Шелупонев
Не, даже теоретически сложно представить. Нужно 377 подборов, даже если представить, что Леброн будет 10 за матч брать, что уже сомнительно, то это 38 игр. Фактически еще два раза до финала дойти нужно, а это в 38-39 лет не самая простая задача
Сказались не выходы в ПО последних лет( во многом из-за травм), после чемпионства была черная полоса
+1
0
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