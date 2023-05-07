Леброн Джеймс поднялся на 5-е место в истории НБА по подборам в плей-офф
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в субботу поднялся на 5-е место в истории НБА по подборам в плей-офф.
В третьем матче с «Голден Стэйт» (127:97, 2-1) Джеймс сделал 8 подборов и довел общий показатель до отметки в 2482. Форвард также отметился 21 набранным очком и 8 результативными передачами.
4-кратный чемпион НБА обошел легенду «озерников» Карима Абдул-Джаббара.
Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
Ош ушел в баскетбокс?
Джеймс наконец-то забил в середине 2й четверти (тогда ЛАЛ летело -11) и завершил четверть с 10 очками. Леброн внес также решающий импакт по время рывка в 3й четверти. Когда он окончательно ушел на скамейку, ЛАЛ вел в счете +24.