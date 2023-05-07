Звездный форвард «Лейкерс» в субботу поднялся на 5-е место в истории НБА по подборам в плей-офф.

В третьем матче с « » (127:97, 2-1) Джеймс сделал 8 подборов и довел общий показатель до отметки в 2482. Форвард также отметился 21 набранным очком и 8 результативными передачами.

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