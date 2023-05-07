Леброн Джеймс впервые в карьере ни разу не бросил по кольцу в 1-й четверти матча плей-офф
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в субботнем матче с «Голден Стэйт» (127:97, 2-1) установил уникальное для себя достижение.
Это был 275-й матч в плей-офф для Джеймса и первый в карьере, когда он не совершил ни одного броска с игры в первой четверти матча.
Кроме того, Леброн впервые с 2003 года (сезона новичка) провел на паркете 9 минут в первой четверти и ни разу не совершил попытку броска по кольцу. Сюда входят матчи и плей-офф, и регулярки.
Сегодня 38-летний Джеймс отметился 2 подборами и 3 передачами в 1-й четверти матча с «Уорриорз».
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