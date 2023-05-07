Леброн Джеймс впервые в карьере ни разу не бросил по кольцу в 1-й четверти матча плей-офф

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в субботнем матче с «Голден Стэйт» (127:97, 2-1) установил уникальное для себя достижение.

Это был 275-й матч в плей-офф для Джеймса и первый в карьере, когда он не совершил ни одного броска с игры в первой четверти матча.

Кроме того, Леброн впервые с 2003 года (сезона новичка) провел на паркете 9 минут в первой четверти и ни разу не совершил попытку броска по кольцу. Сюда входят матчи и плей-офф, и регулярки.

Сегодня 38-летний Джеймс отметился 2 подборами и 3 передачами в 1-й четверти матча с «Уорриорз».

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6 комментариев

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TurboMen
пользовался тем что на него слишком много внимания и пасовал на открытых партнёров, заодно экономил силы на вторую половину. Он видать уже раскусил ГСВ, когда они устают, когда они с перебором фолов и в этот момент включается. Ну и также понимает что его партнёры наиболее полезны когда свежие, а во второй половине могут нафейлить, вот как-то так...
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Daff Rogers
Тру ПГ
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xamer 9
Это наверняка идея именно Джеймса, потому что невозможно представить себе, чтобы Хэм сказал Леброну полностью себя ограничить в бросках в первой четверти.

На самом деле эти шахматы невероятно интересны: каждый из 3 матчей был совершенно не похож на другие. Хочется увидеть это противостояние вплоть до седьмого матча.
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Djoyin
Всё равно классно получилось. Мастерство безалкогольной текилой не пропьёшь 😁
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Lokomotiv__1992
Это только говорит о его опыте и уверенности.. команда играла плохо , проигрывала .. но Леброн не паниковал не старался взять мяч и бежать забивать , а придерживался плана своего на игру , доверял партнёрам и играл. Думаю довольно сложно в такой важной игре вот так действовать )
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lopek
Ответ Daff Rogers
Тру ПГ
LePoint God
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