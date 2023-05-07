Леброн Джеймс перепрыгнул через зрительские ряды после рывка на свою половину
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного оборонительного действия в 3-м матче с «Голден Стэйт» (2-1).
За 3:54 до конца третьей четверти разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри перехватил мяч и устремился в быстрый отрыв. 38-летний Джеймс сразу среагировал и совершил молниеносный рывок из противоположного угла площадки, не дав передаче достигнуть Эндрю Уиггинса. Не имея возможности быстро затормозить, Джеймс принял решение перепрыгнуть через передние зрительские ряды. Толпа зааплодировала.
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