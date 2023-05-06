Станислав Еремин: «Локомотив» играл раскрепощенно, а УНИКС испытывал груз ответственности»

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин считает, что на казанскую команду давил груз ответственности, а «Локомотив‑ » играл раскрепощенно в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ.

«Локомотив» играл в этом матче очень раскрепощенно, свободно, а мы, видимо, испытывали груз ответственности, что мы должны победить и должны быть первыми. И этот груз немножко задавил команду в первой игре серии. Мне кажется, мы были закрепощены в нападении и защищались гораздо хуже, чем в предыдущей игре с «Зенитом». Чтобы побеждать в таких матчах, конечно, нужно защищаться лучше. Было немало детских ошибок в первой половине, много проиграли подборов.

Мне кажется, что, когда «Локо» взял инициативу, надо было ломать игру, но не смогли мы. Хотя неплохой отрезок провели в третьей десятиминутке. Тем не менее ничего страшного на данный момент не произошло. Да, потеряли преимущество своей площадки. Но надеюсь, что поражение немножко встряхнет ребят, и собьется этот груз закрепощенности.

При этом надо отдать должное «Локомотиву», у них очень прекрасная самоотдача, у них есть дерзость. Сегодня у краснодарцев была хорошая игра, — сказал Еремин.

УНИКС в субботу уступил «Локо» на своей площадке со счетом 76:88 (0-1).

УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча