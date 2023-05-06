Владислав Емченко: «Держимся как кулак, и этот командный дух помог нам в 1-м матче»

Защитник «Локомотива-Кубань» в интервью «Матч ТВ» заявил, что командный дух помог «Локо» победить в первом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:76, 1-0).

— Хорошо, что выиграли, это был нелегкий матч. Обе команды подошли к встрече подуставшие. Не было здесь той энергии, которую и мы, и УНИКС демонстрировали в полуфинальных сериях. Так сложилось, что провели много игр за меленький промежуток времени.

Да, где‑то просели в третьей четверти: соперник в этот отрезок повел 8:0. Но тренер взял тайм‑аут, успокоил нас. Сказал, чтобы действовали без паники, что мы не должны отступать и нам нужно тоже атаковать. Ну и все, после тайм‑аута вышли, стабилизировали игру и потихоньку шаг за шагом стали играть в свой баскетбол как в защите, так и в нападении. Добились преимущества, держали его и в концовке его еще и увеличили.

— В чем « » превзошел соперника?

— Командой. Проигрывая в третьей четверти, могли бы занервничать, могли начать кричать друг на друга, но нет, напротив, трудные моменты еще больше нас сплотили. Поддержка товарищей по команде тренерского штаба и болельщиков дает каждому из нас энергию. Держимся как кулак, и этот командный дух нам помог в этом матче, и надеюсь, что поможет в следующих играх.

— Намерены взять Кубок Белова в этом сезоне?

— Планируем. Но на каждом этапе серии думаем об одной ближайшей игре. Сейчас порадовались в раздевалке, очень хорошо, что победили, и теперь думаем о следующем матче. Понятно, что хотим стать чемпионами, но впереди вторая игра, которую нам нужно провести по крайней мере не хуже, а вообще‑то лучше: нам есть в чем прибавлять, а там уже будет видно.

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