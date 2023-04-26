Чемпионат Греции. Плей-офф. «Колоссос» – «Панатинаикос», «Промитеас» встретится с ПАОКом

В среду, 26 апреля, в рамках вторых матчей серий 1/4 финала плей-офф чемпионата Греции «Колоссос» примет «Панатинаикос», « » встретится с .

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Колоссос – Панатинаикос Дата проведения 26 апреля, 15.45, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

« » ведет в серии – 1-0

ПАОК ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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