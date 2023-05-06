Дмитрий Узинский: «У УНИКСа много сильных сторон. Нам придется постараться, чтобы их победить»

Форвард «Локомотива-Кубань» оценил расклад сил перед решающей серией Лиги ВТБ с УНИКСом.

– Чем УНИКС опасен в первую очередь?

– Они весь сезон – и в регулярке, и в плей-офф – играют очень агрессивно, после плотной защиты хорошо убегают в нападение. Плюс очень хорошо заигрывают в пост своих «больших». Их разыгрывающий Ненад Димитриевич забил «Зениту» 32 очка в пятом матче полуфинала. Русские игроки отлично дополнят иностранцев, дают команде хороший импульс. Так что много сильных сторон у УНИКСа, нам придется постараться, чтобы их победить.

– Как можно сдержать Димитриевича?

– Нам тренер сейчас как раз собирается об этом рассказывать. Наверняка попросит нас играть с ним плотно, агрессивно, чтобы он начинал нервничать и бросать сложные броски. Пусть Димитриевич лучше будет забивать тяжелые, чем поймает игру. У УНИКСа очень мощная передняя линия: Джален Рейнольдс, Винс Хантер, Луи Лабери.

– Насколько «Локомотиву-Кубань» неудобно играть с подобными соперниками?

– Желание и агрессия могут все компенсировать. Надо максимально затруднять таким игрокам игру в посте, не давать им получать передачи – такой вот рецепт.

– Букмекеры считают УНИКС твердым фаворитом финальной серии…

– Я думаю, что нет у них никакой психологической ответственности от статуса фаворита. И то что они никогда раньше в финалах не выигрывали, тоже на них не давит. Даже если перед матчем ты что-то такое думаешь, то обо всем забываешь, когда настает пора выходить на площадку. Что мы, что они – все будут начинать каждую игру максимально заряженными.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол