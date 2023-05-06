Велимир Перасович: «Локо» находится в отличной форме. Ожидаем интересной серии»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Серия с «Зенитом» вышла очень сложной и напряженной. Рады, что сумели завершить ее в свою пользу и порадовать себя и наших болельщиков выходом в финал. Мы серьезно готовимся к предстоящим матчам и постараемся воспользоваться шансом.

«Локомотив-Кубань» превосходно провел полуфинальную серию и находится в отличной форме. У них талантливая и очень организованная команда под руководством сильного тренера. С момента нашей последней очной встречи прошло много времени. По ходу сезона они усилили состав тремя легионерами, наладили «химию» и значительно прибавили. Мы также улучшили свою игру и ожидаем интересной серии», – заявил Перасович.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий