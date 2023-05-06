Велимир Перасович: «Локо» находится в отличной форме. Ожидаем интересной серии»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от финальной серии лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Серия с «Зенитом» вышла очень сложной и напряженной. Рады, что сумели завершить ее в свою пользу и порадовать себя и наших болельщиков выходом в финал. Мы серьезно готовимся к предстоящим матчам и постараемся воспользоваться шансом.

« » превосходно провел полуфинальную серию и находится в отличной форме. У них талантливая и очень организованная команда под руководством сильного тренера. С момента нашей последней очной встречи прошло много времени. По ходу сезона они усилили состав тремя легионерами, наладили «химию» и значительно прибавили. Мы также улучшили свою игру и ожидаем интересной серии», – заявил Перасович.

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