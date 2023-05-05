Главный подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа намерен явиться с повинной

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Василий Писарев, отец 19-летнего Глеба Писарева, подозреваемого в нападении на Алексея Шведа, заявил, что, по его информации, Юсуф (водитель 17-летнего Рамзина Амирасланова), который является главным подозреваемым по делу об избиении баскетболиста ЦСКА, намерен написать заявление о явке с повинной.

«Он задержан или будет задержан в ближайшее время», – сказал Василий Писарев.

По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Другие участники конфликта также принимали участие в инциденте.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, на выходе из которого произошла драка. Он, увидев потасовку, вступился за своего товарища. По словам Лопатина, он также получил удары от Князя Амирасланова и Глеба Писарева.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

38 комментариев

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Ебздрогыч
Водитель 17-летнего #######! Ну пусть вместе с водителем сидит, будет его на горбе по тюремному дворику возить
+69
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пердак
Какая-то мутная хрень происходит. Ещё улыбнуло, что в Москве со всякими распознаваниями лиц единственная запись за 200 метров от драки
+60
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+59
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Евгений - 79
Нашли крайнего мажорчики.
+44
0
+44
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jonnysilverhand01
Ответ пердак
Какая-то мутная хрень происходит. Ещё улыбнуло, что в Москве со всякими распознаваниями лиц единственная запись за 200 метров от драки
Показуха «Безопасный город» может ловить только за дискредитацию СВО и особо опасных полит. активистов
+44
-2
+42
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ivanzhu90
Ответ пердак
Какая-то мутная хрень происходит. Ещё улыбнуло, что в Москве со всякими распознаваниями лиц единственная запись за 200 метров от драки
А что мутного, нашли Фунта которому за все отдуваться на 2шечку, остальным условка. Несколько дней торговались с ним, сейчас видимо пришли к цене отсидки.
+28
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+28
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riverman1980
Этот в итоге отсидит за всех. понятное дело, что тяжелые травмы черепа были вследствие падения после подсечки.
+23
0
+23
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gukmamop
Ладно, у тинейджера водитель есть. Но возраст "водителя" как бы намекает, что никакой это не водитель.
+20
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Fynshy1991
Какой-то отец, какого-то парня, кому-то что-то сказал, что чей-то водитель задержан или будет задержан.
Ну все ясно, я погнал
+12
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Вадим flanec
Классика детективного жанра, преступление совершил садовник. В данном деле водитель мажора.
+10
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Антон
Чёт сомневаюсь, что там дело в ставках. Налакались, увидели "О, какой большой мужик. Давай уработаем. Э-ге-гей!". Вот только он не только большой, но ещё и известный.
+9
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Сергей Жарковский
Сдаётся сольют этого "водилу", а виновным условно!
+8
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Гриззли
Ну понятное дело, что главный подозреваемый - водитель, которого даже еще не задержали... Все логично, кто в драке не участвовал, отсидит за всех малолетних отморозков. Был бы на месте Шведа чиновник какой-нибудь, может и завертелось бы что-то серьезное, а был бы ноунейм, не факт, что кого-то задержали бы.
+6
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ivanessense
Я чего-то не понял. Явка с повинной, как мне казалось, это когда следствию ещё неизвестно, кто там фигурант и чем конкретно занимался, а не когда где-то шкеришься, потому что тебя ищут и за полчаса до приезда ОМОНа решил типа сдаться.
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Savardus
Всегда ставь на чёрное, йо
+9
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+5
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Russ Ivan
Сейчас диаспора порешает с ГУ МВД по Москве и он явится в отдельную камеру с икрой, интернетом и телевизором...
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Хаскерс
Ясно, что Рамзин не уиноват. Да и водителя Юсуфа простят, он же извинился. А вот у Глеба (да еще и Васильевича) проблемы. Отсидит за всю Чечню с Ингушетией впридачу.
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Мистер Блин
ты приходи один на разборку, мы тоже одни придём, все как обычно
+3
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syak7
Надо было 14 летнего водителя найти. его бы вообще к суду не привлекли бы.
+4
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C. Fish
Ответ Доступ Запрещен
ты где прочитал, что водителю 17?
Тут мало кто читать умеет, главное что-нибудь истерическое брякнуть)
+3
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HRYNDEL
"Намерен явиться" - звучит как угроза!!!
+3
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Доступ Запрещен
Ответ Иван Кравченко
Вот тоже больше всего это в глаза бросилось) Что это за 17ти летний водитель, не говоря о том, что в водители обычно берут людей со стажем вождения.
ты где прочитал, что водителю 17?
+2
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Владимир Ш
Москвабадские мажорики
+3
-1
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Валерий Верн
У Юсуфа проблемы с головой и 10 детей. Поэтому условно. Все свободны. Дыщ.
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МТБ
Ответ пердак
Какая-то мутная хрень происходит. Ещё улыбнуло, что в Москве со всякими распознаваниями лиц единственная запись за 200 метров от драки
Лол, после Немцова даже смешно о таком говорить. Когда надо, камер нет
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Zz Zz
так почему он Князь то в итоге?))))
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