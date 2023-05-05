Главный подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа намерен явиться с повинной

Василий Писарев, отец 19-летнего Глеба Писарева, подозреваемого в нападении на Алексея Шведа, заявил, что, по его информации, Юсуф (водитель 17-летнего Рамзина Амирасланова), который является главным подозреваемым по делу об избиении баскетболиста ЦСКА, намерен написать заявление о явке с повинной.

«Он задержан или будет задержан в ближайшее время», – сказал Василий Писарев.

По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Другие участники конфликта также принимали участие в инциденте.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, на выходе из которого произошла драка. Он, увидев потасовку, вступился за своего товарища. По словам Лопатина, он также получил удары от Князя Амирасланова и Глеба Писарева.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент