Девон Акун-Перселл: «Наша цель – выиграть Кубок Белова»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл заявил, что его команде по силам обыграть УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Наша миссия не закончилась победой в полуфинальной серии над ЦСКА, хотим выиграть Кубок Белова. Это наша цель.

Все понимают, что нам по силам завершить сезон на мажорной ноте. У нас отличный коллектив, где собраны опытные и молодые баскетболисты. Отличный тренер. Мы точно не боимся соперника по финалу», – сказал Акун-Перселл.

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3 комментария

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Михаил Бородовский
Всё правильно! Удачи!
+2
0
+2
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Lage
Хоть и болею за Уникс, но тут обе команды могут победить. Возможно локо даже чуть-чуть фаворит)
0
0
0
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Lage
Ответ Lage
Хоть и болею за Уникс, но тут обе команды могут победить. Возможно локо даже чуть-чуть фаворит)
Локо*
0
0
0
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