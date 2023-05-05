Девон Акун-Перселл: «Наша цель – выиграть Кубок Белова»

Форвард «Локомотива-Кубань» заявил, что его команде по силам обыграть в финальной серии плей-офф лиги ВТБ.

«Наша миссия не закончилась победой в полуфинальной серии над ЦСКА, хотим выиграть Кубок Белова. Это наша цель.

Все понимают, что нам по силам завершить сезон на мажорной ноте. У нас отличный коллектив, где собраны опытные и молодые баскетболисты. Отличный тренер. Мы точно не боимся соперника по финалу», – сказал Акун-Перселл.

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