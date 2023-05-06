Сергей Кущенко о финальной серии между «Локо» и УНИКСом: «Это будет баскетбол высочайшего уровня»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что борьба тренерской мысли в финале между « ивом-Кубань» и УНИКСом будет сродни шахматной партии.

«Я не любитель прогнозов. Прогнозы можно делать после двух-трех игр, потому что будет что-то понятно. Как мы говорили выше, должны быть герои. Димитриевич – явный лидер, который тянул за собой в полуфинальной серии. «Локо» может постараться просто исключить его из игры с помощью защиты. И к этому должны быть готовы другие игроки – , или кто-то еще. Эта шахматная тренерская история в финале будет совершенно на другом уровне. Оба тренера амбициозны, руководители амбициозны. В финале нет ни прошлогоднего чемпиона «Зенита», ни многолетнего фаворита ЦСКА.

Баскетбол будет нервный, эмоциональный, давление будет на всех – на игроков, тренеров, судей, руководителей. В любом случае, это будет баскетбол высочайшего уровня. Здесь разыгрывается все впервые. Любая команда может впервые выиграть золото Лиги ВТБ и чемпионат России. На карту поставлено очень много. Каждая мелочь будет иметь значение, от работы клубного водителя и массажиста до решений руководства клуба и игроков. Это тот уровень, который мы долго ждали и, надеюсь, получим красоту с первого же матча серии», – заявил Кущенко.

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