Георгий Жбанов о прогрессе Щербенева, Мартюка и Емченко: «Баскетбол в России не безнадежен»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань», а также оценил прогресс молодых российских игроков краснодарской команды.

«Ребята из «Локо» молодцы. Выдали суперсерию против армейцев. Показали характер и желание. Можно только порадоваться за них. А поражение ЦСКА - это их проблемы. Пусть сами разбираются в них. Мы будем готовиться к «Локо», как к самой важной серии сезона.

Мы точно не ждем легкой прогулки в финале. Они, безусловно, подготовятся к нам так же хорошо, как к серии с ЦСКА.

Непростой выезд в Краснодар в связи с закрытием воздушного пространства? Уже катались так, привыкли. Ничего страшного. Ради финала можно и таким путем добраться до Краснодара.

Прогресс Щербенева, и ? Конечно, это впечатляет. Могу сказать, что теперь в России баскетбол не безнадежен. На смену поколению, бравшему медали Олимпиады-2012, приходят такие сильные ребята. Я с ними пересекался в сборной. Хорошо общаемся, можно даже сказать, дружим. Рад, что у них все получается, что они на первых ролях в сильном клубе», – сказал Жбанов.

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