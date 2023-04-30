Чарльз Баркли: «В «Финиксе» со скамейки некому набирать очки»

Теги Денвер Финикс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Финиксу» может не хватить глубины скамейки в серии с «Денвером» (0-1).

«Смотрю на «Финикс» и стараюсь быть объективным: они просто не могут набрать достаточно очков. Давайте взглянем на скамейку запасных. Я не вижу, чтобы хоть один из этих игроков смог набрать хотя бы 20 очков в матче. Просто нет таких», – сказал Баркли в эфире «Inside the NBA».

В первой игре 8 игроков скамейки в сумме набрали 24 очка.

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8 комментариев

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Кирилл
Читаешь заголовок и думаешь «Баркли что, спятил ?! А Дюрант, Букер, Пол куда делись ?»
А потом читаешь новость и в ней написано, что Баркли имеет ввиду скамейку запасных )

По моему, надо заголовок делать чуууууточкк точнее )
+7
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+5
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Insamo217
сейчас тенденция такая, что если игрок может набрать "хотя бы" 20 очков, то он сразу затребует грузовик денег. А в Финиксе грузовики с деньгами уже закончились
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Самый адовый Крикун
У Денвера с лавки тоже не бог весть кто выходит. Этот матч Финикс точно не из-за запасных слил, там почти весь старт в районе -20 устроился
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udod
конкретно сегодня скамейка Финикса выиграла у скамейки Денвера со счётом 24:23)
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skreamer
Посадите Дюранта на скамейку - и будет кому!
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сейяр снайпер
Ответ Кирилл
Читаешь заголовок и думаешь «Баркли что, спятил ?! А Дюрант, Букер, Пол куда делись ?» А потом читаешь новость и в ней написано, что Баркли имеет ввиду скамейку запасных ) По моему, надо заголовок делать чуууууточкк точнее )
Что не так с заголовком? Там все предельно ясно. Со скамейки, с не в старте.
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Goddemic
Ответ udod
конкретно сегодня скамейка Финикса выиграла у скамейки Денвера со счётом 24:23)
так сегодня мусорного времени 3 с половиной минуты). Скамейка Санс набрала больше очков, чем в любом из 5 предыдущих матчей ПО
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