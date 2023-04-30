Чарльз Баркли: «В «Финиксе» со скамейки некому набирать очки»

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что « » может не хватить глубины скамейки в серии с « » (0-1).

«Смотрю на «Финикс» и стараюсь быть объективным: они просто не могут набрать достаточно очков. Давайте взглянем на скамейку запасных. Я не вижу, чтобы хоть один из этих игроков смог набрать хотя бы 20 очков в матче. Просто нет таких», – сказал Баркли в эфире «Inside the NBA».

В первой игре 8 игроков скамейки в сумме набрали 24 очка.

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