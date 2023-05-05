«Надеюсь, они сдадутся и подарят нам победу». Никола Йокич ответил журналисту на вопрос о мотивации «Финикса»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич в свойственной себе манере отшутился на вопрос репортера на сегодняшней командной тренировке.

2-кратного MVP cпросили, рассчитывает ли он на большие старания от «Финикса» после их поражения в двух гостевых матчах.

«Нет, мужик, я рассчитываю, что они сдадутся и подарят победу», – сказал Йокич.

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3 комментария

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Daff Rogers
Курсы общения с журналистами от Грегга Поповича.
+29
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Друг Писателя
Йокич - настоящий! Победу тебе Никола!! Ждем победы в финале НБА!!
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Misson
Ответ Daff Rogers
Курсы общения с журналистами от Грегга Поповича.
Поп бы еще высморкался в платок журналиста.)
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