«Надеюсь, они сдадутся и подарят нам победу». Никола Йокич ответил журналисту на вопрос о мотивации «Финикса»
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич в свойственной себе манере отшутился на вопрос репортера на сегодняшней командной тренировке.
2-кратного MVP cпросили, рассчитывает ли он на большие старания от «Финикса» после их поражения в двух гостевых матчах.
«Нет, мужик, я рассчитываю, что они сдадутся и подарят победу», – сказал Йокич.
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