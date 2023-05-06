Никола Йокич набрал 30 очков, 17 подборов и 17 передач в 3-м матче с «Финиксом»

Теги Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче серии с «Финиксом» (114:121, 2-1).

Йокич набрал 30 очков, 17 подборов и 17 передач.

За 42 минуты серб реализовал 11 из 19 с игры и допустил 6 потерь.

Впервые в плей-офф НБА игроку удалось набрать как минимум 25+15+15. 

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18 комментариев

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Айрат Ситдиков
17(!) передач, жесть какая-то)
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Валерий Королёв
nightblackhole, или как там тебя? Дуня Блэк? Твой выход!
+12
0
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Учительгода2020
Йокич трижды не решился бросать 3очковые в концовке. Отдавал партнёрам, а они мазали.
Всё-таки Йокичу надо быть иногда чуть эгоистичнее, или, лучше сказать, самоувереннее. Ты 2кратный МВП, бери на себя ответственность!
+13
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+10
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Кирилл
Ответ Учительгода2020
Йокич трижды не решился бросать 3очковые в концовке. Отдавал партнёрам, а они мазали. Всё-таки Йокичу надо быть иногда чуть эгоистичнее, или, лучше сказать, самоувереннее. Ты 2кратный МВП, бери на себя ответственность!
Ну слушайте, Никола всегда пытается найти более лучший вариант для развития атаки.

Другое дело, что Мюррей вообще выключился в 4-й четверти - забей он хотя бы пару бросков, а не всего лишь 1 из 8 с игры, то игра выглядела бы иначе.
+13
-3
+10
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Денис Храпунов
Ответ Кирилл
Ну слушайте, Никола всегда пытается найти более лучший вариант для развития атаки. Другое дело, что Мюррей вообще выключился в 4-й четверти - забей он хотя бы пару бросков, а не всего лишь 1 из 8 с игры, то игра выглядела бы иначе.
Ну это классика. Если бы Дюрант показал свою среднеюю реализацию, то в четвертой четверти бегали бы резервисты.
+7
-2
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lopek
Эйтон конечно для йокича это фонарный столб, вроде стоит, но сделай шаг влево/вправо и он останется позади тебя.
Джок Лендейл даже играл лучше, чем первый пик 2018 года
+4
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счастливый Феликс
А кто тут MVP у нас?!))))
+7
-4
+3
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boller_73
Ответ счастливый Феликс
А кто тут MVP у нас?!))))
Эмбиид
+4
-1
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Константин Данильченко
30+17+17 ? Пффффф.... Зато Эмбиид "доминирует" :D
+1
0
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somebody
Ответ Кирилл
Ну слушайте, Никола всегда пытается найти более лучший вариант для развития атаки. Другое дело, что Мюррей вообще выключился в 4-й четверти - забей он хотя бы пару бросков, а не всего лишь 1 из 8 с игры, то игра выглядела бы иначе.
Ну там пара ситуаций была, когда Никола тоже в весьма хорошей позиции был, и тут уже вопрос, какой вариант лучше, бросать самому или отдавать Мюррею, у которого не летит
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Кирилл
Ответ Денис Храпунов
Ну это классика. Если бы Дюрант показал свою среднеюю реализацию, то в четвертой четверти бегали бы резервисты.
Да понятное дело, что все вот эти «если бы» работают в обе стороны )

КД сегодня провел ужасный матч в плане реализации бросков, но постоянно лез в краску, ловил фолы на себе и забил 14 из 16 с линии.
Так сказать, компенсировал своих промахи с игры )
+3
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Александр Митраков
Ответ Кирилл
Да понятное дело, что все вот эти «если бы» работают в обе стороны ) КД сегодня провел ужасный матч в плане реализации бросков, но постоянно лез в краску, ловил фолы на себе и забил 14 из 16 с линии. Так сказать, компенсировал своих промахи с игры )
Не "ловил фолы", а судьи их просто набрасывали. Особенно был показательный момент, когда Гордон бежал с заранее поднятыми вверх руками, но и там свистнули
+4
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lopek
Ответ Misson
Так у Лэндейла школа лучше, в САС хорошо муштруют баскетболистов, а правильной игре на центре - тем более. Примеры Сплиттера, Дедмона, Марьяновича, Пёльтля тому подтверждение. Вот если бы Эйтон попал сразу в САС, то сейчас он был бы гораздо более обученным и дисциплинированным центровым.
Да я бы не сказал что он плохой центровой, просто у него как будто нет самоотдачи, желания, понимания. В 2021 когда Финикс добрались до финала Эйтон очень хорошо играл, сейчас видимо у него кризис среднего возраста и какие-то детские обидки на тренера
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Jazzzz
Че там как по MVP, посоны?
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Адильхан Абдусаламов
TMVP — True MVP
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Денис Храпунов
Ответ Александр Митраков
Не "ловил фолы", а судьи их просто набрасывали. Особенно был показательный момент, когда Гордон бежал с заранее поднятыми вверх руками, но и там свистнули
Смешно звучит в лиге где есть Харден и Эмбид. Эмбид установил рекорд по количеству падений в плей-офф. А все равно МВП.
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Misson
Ответ lopek
Эйтон конечно для йокича это фонарный столб, вроде стоит, но сделай шаг влево/вправо и он останется позади тебя. Джок Лендейл даже играл лучше, чем первый пик 2018 года
Так у Лэндейла школа лучше, в САС хорошо муштруют баскетболистов, а правильной игре на центре - тем более. Примеры Сплиттера, Дедмона, Марьяновича, Пёльтля тому подтверждение. Вот если бы Эйтон попал сразу в САС, то сейчас он был бы гораздо более обученным и дисциплинированным центровым.
0
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Misson
Ответ lopek
Да я бы не сказал что он плохой центровой, просто у него как будто нет самоотдачи, желания, понимания. В 2021 когда Финикс добрались до финала Эйтон очень хорошо играл, сейчас видимо у него кризис среднего возраста и какие-то детские обидки на тренера
Думаю, Эйтон хочет быть главной звездой в команде, чтобы нападение выстраивали вокруг него, как в Денвере или Филадельфии, например. Но в команде с Букером, Дюрэнтом и Полом такое априори невозможно. В такой команде центровому уготована второстепенная роль. Поэтому Эйтону еще два года назад надо было просить обмена.
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