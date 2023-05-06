Никола Йокич набрал 30 очков, 17 подборов и 17 передач в 3-м матче с «Финиксом»
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче серии с «Финиксом» (114:121, 2-1).
Йокич набрал 30 очков, 17 подборов и 17 передач.
За 42 минуты серб реализовал 11 из 19 с игры и допустил 6 потерь.
Впервые в плей-офф НБА игроку удалось набрать как минимум 25+15+15.
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Всё-таки Йокичу надо быть иногда чуть эгоистичнее, или, лучше сказать, самоувереннее. Ты 2кратный МВП, бери на себя ответственность!
Другое дело, что Мюррей вообще выключился в 4-й четверти - забей он хотя бы пару бросков, а не всего лишь 1 из 8 с игры, то игра выглядела бы иначе.
Джок Лендейл даже играл лучше, чем первый пик 2018 года
КД сегодня провел ужасный матч в плане реализации бросков, но постоянно лез в краску, ловил фолы на себе и забил 14 из 16 с линии.
Так сказать, компенсировал своих промахи с игры )