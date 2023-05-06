Центровой « » оформил трипл-дабл в третьем матче серии с « » (114:121, 2-1).

Йокич набрал 30 очков, 17 подборов и 17 передач.

За 42 минуты серб реализовал 11 из 19 с игры и допустил 6 потерь.

Впервые в плей-офф НБА игроку удалось набрать как минимум 25+15+15.

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