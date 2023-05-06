Деандре Эйтон набрал 4 очка за 26 минут в 3-м матче с «Наггетс». «Санз» стали использовать Джока Лэндейла

Основной центровой « » набрал лишь 4 очка и 9 подборов за 26 минут в третьем матче серии с «Наггетс» (121:114, 1-2).

«Санз» в итоге отправили Эйтона на скамейку и стали использовать в четвертой четверти .

«Это жизнь. Мы уже давно в этой лиге и понимаем, что не каждый матч идет так, как нам того хотелось бы. Надо делать другие вещи, чтобы компенсировать это.

Энергия и самоотдача должны быть на самом высоком уровне, особенно в это время сезона. Нельзя забивать себе голову и переживать. Сегодня я немного видел это в случае с Эйтоном, так что моя задача – подбадривать его», – сказал .

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