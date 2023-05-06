Деандре Эйтон набрал 4 очка за 26 минут в 3-м матче с «Наггетс». «Санз» стали использовать Джока Лэндейла

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Деандре Эйтон Джок Лэндейл Баскетбол

Основной центровой «Финикса» Деандре Эйтон набрал лишь 4 очка и 9 подборов за 26 минут в третьем матче серии с «Наггетс» (121:114, 1-2).

«Санз» в итоге отправили Эйтона на скамейку и стали использовать в четвертой четверти Джока Лэндейла.

«Это жизнь. Мы уже давно в этой лиге и понимаем, что не каждый матч идет так, как нам того хотелось бы. Надо делать другие вещи, чтобы компенсировать это.

Энергия и самоотдача должны быть на самом высоком уровне, особенно в это время сезона. Нельзя забивать себе голову и переживать. Сегодня я немного видел это в случае с Эйтоном, так что моя задача – подбадривать его», – сказал Девин Букер.

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12 комментариев

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banderos
Бестолковый 1 пик. Даже Драммонд в лучшие дни был ярче.
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Misson
Эйтон будет одним из торгуемых лотов на летнем рынке. Совершенно однозначно. Вот только кто и, главное, за какую цену захочет его брать?
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kazuma
и Лэндейл сыграл гораздо продуктивнее его
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Rodbert
Он саботирует, или реально не вывозит?
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Артём Голобородько
Очевидные ментальные проблемы. Он же может играть на хорошем уровне, мы видели уже. Что-то сломалось у него в голове... и никак не починится. Видимо, пора менять обстановку. Ждём трейда летом. Правда, скорее всего, на мешок картошки. Но из тупика пора выходить
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serginn
А сколько авансов было...
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Jazzzz
Мда...
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Донован хозяин НБА
И ведь потом ДеАндрей опять будет обижаться на Пола, Букера, Монти за то, что его бедненького обижают/игнорируют/не дают играть
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Roman Boroveev
Ответ banderos
Бестолковый 1 пик. Даже Драммонд в лучшие дни был ярче.
Надеюсь, махнут в Торонто или Даллас на пики и ролевиков.
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siberiancom
Ответ Misson
Эйтон будет одним из торгуемых лотов на летнем рынке. Совершенно однозначно. Вот только кто и, главное, за какую цену захочет его брать?
Много кто захочет. Потому что он ещё молодой — и у него очень плавная техника броска. Один из лучших центровых с такой мягкой кистью. Просто нужен хороший тренер, и желательно быть второй опцией в атаке. С радостью, видел бы его в Рокетс с Удокой.
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Roman Boroveev
Ответ kazuma
и Лэндейл сыграл гораздо продуктивнее его
Да и Бисмарк и мабой его заменяли спокойно
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jxmazefan
Ответ Rodbert
Он саботирует, или реально не вывозит?
Не вывозит. Даллас в прошлом году вообще от центров отказался, (прости господи) Финни Смит был на пятерке и Эйтон умудрился кучу матчей провалить. А тут Йокич, Эйтону ловить нечего
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