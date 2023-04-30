Деандре Эйтон: «Во втором матче будем совершенно другой командой»
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон заявил, что во 2-м матче серии второго раунда плей-офф против «Денвера» (0-1) команда будет действовать гораздо жестче.
«Во втором матче мы будем совершенно другой командой. Уверяю вас. Мы будем играть на порядок жестче.
«Наггетс» играли в своем стиле, но чувствовали себя слишком комфортно. Мы поздно спохватились, они играли агрессивно и задавали тон. Мы ничего не могли поделать.
Если ты проигрываешь такой команде, ты будешь проигрывать до конца матча», – сказал Эйтон.
«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали
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