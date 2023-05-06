Звездный форвард « » в пятницу помог команде сократить отставание в серии с « ».

В третьем матче противостояния с «Наггетс» (121:114, 1-2) Дюрэнт набрал 39 очков.

За 43 минуты Кевин реализовал 12 из 31 с игры и 14 из 16 с линии.

В активе Дюрэнта также 9 подборов, 8 передач и 2 блок-шота.

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