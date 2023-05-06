Кевин Дюрэнт набрал 39 очков, 9 подборов и 8 передач в 3-м матче с «Денвером»

Теги Денвер Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в пятницу помог команде сократить отставание в серии с «Денвером».

В третьем матче противостояния с «Наггетс» (121:114, 1-2) Дюрэнт набрал 39 очков.

За 43 минуты Кевин реализовал 12 из 31 с игры и 14 из 16 с линии.

В активе Дюрэнта также 9 подборов, 8 передач и 2 блок-шота.

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9 комментариев

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Денис Храпунов
На самом деле у КейДи совсем не пошел бросок. Он мазал со своих точек, трёшка не летела. Но по заветам Баркли, он отработал в защите, он пошел в краску, собрал фолы, посадил на фолы соперников, забивал в проходе. В целом с Букером вытащили матч.
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Денис Храпунов
Ответ Birdman NBA
Так у Финикса один план на победу, что бы Букер с КД тащили
Другого плана на этих стадиях и быть не могло. Вот Кавай и Джорд не тащили, и отдыхают. Янис и Мидлтон не затащили, и отдыхают. Других вариантов нет.
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Roman Boroveev
Это плохой день ещё был для него,12 из 31.
Давай,Кеш, вторую домашнюю затащи еще.
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Антон
Хорошая была игра, с удовольствием посмотрел. С одной стороны - без Пола как-то пободрее они играют. С другой - тревожно, что если перестанет так лететь. Извиняюсь за сумбур, я любитель.
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A. V.
Молодец Кевин, пожизненный с Найки есть, титулы есть , за тенью MJ не гонится… играет себе в удовольствие
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denrbw94
Ответ Александр Митраков
Если бы судьи не подтащили его стату штрафными, а Букер не вытащил матч, все бы писали, какой КД ужасный матч провёл
скорее наоборот, 1 человек все штрафные бил в команде в течение 47 минут, выглядит максимально странно
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Djoyin
На персонажа из фантастических фильмов похож Кевин. Нестандарт и по телосложению, и по игре
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Birdman NBA
Ответ Денис Храпунов
На самом деле у КейДи совсем не пошел бросок. Он мазал со своих точек, трёшка не летела. Но по заветам Баркли, он отработал в защите, он пошел в краску, собрал фолы, посадил на фолы соперников, забивал в проходе. В целом с Букером вытащили матч.
Так у Финикса один план на победу, что бы Букер с КД тащили
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