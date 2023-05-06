Кевин Дюрэнт поднялся на 7-е место в истории НБА по очкам в плей-офф

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт Карл Мэлоун НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в пятницу поднялся на 7-е место в истории НБА по очкам в плей-офф.

В третьем матче с «Денвером» (121:114, 1-2) Дюрэнт набрал 39 очков и довел общий показатель до отметки 4 793 очка.

Кевин обошел легенду «Юты» Карла Мэлоуна (4 761 очко).

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

НБА

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Last avenger
Леброн конечно в своей лиге
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anadolik
От Уэста (9) до Джордана (2) разница меньше чем от Джордана до Леброна
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тарас Дашкевич
Майкла может догонит по карьере. Леба вне конкуренции тут конечно. На долгие годы. Условный Букер или Тейтум возможно если будут каждый год хотя бы до финала конфы доходить то может приблизятся, опять же все от долголетия и формы зависит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трипл-дабл Дончича
До Леброна, как до луны)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий