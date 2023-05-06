Кевин Дюрэнт поднялся на 7-е место в истории НБА по очкам в плей-офф
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в пятницу поднялся на 7-е место в истории НБА по очкам в плей-офф.
В третьем матче с «Денвером» (121:114, 1-2) Дюрэнт набрал 39 очков и довел общий показатель до отметки 4 793 очка.
Кевин обошел легенду «Юты» Карла Мэлоуна (4 761 очко).
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