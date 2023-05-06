Защитник «Филадельфии» в третьем матче серии с « » (102:114, 1-2) реализовал 3 из 14 с игры и набрал 16 очков.

За 32 минуты во второй встрече MVP-17/18 реализовал 2 из 14 с игры, шесть раз промахнувшись из-за дуги.

В двух последних матчах с «Селтикс» Харден реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.

В первом матче серии Джеймс выдал лучший перфоманс в плей-офф в карьере: он набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.

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