Джеймс Харден в двух последних матчах с «Бостоном» реализовал в сумме 5 из 28 с игры
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в третьем матче серии с «Бостоном» (102:114, 1-2) реализовал 3 из 14 с игры и набрал 16 очков.
За 32 минуты во второй встрече MVP-17/18 реализовал 2 из 14 с игры, шесть раз промахнувшись из-за дуги.
В двух последних матчах с «Селтикс» Харден реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.
В первом матче серии Джеймс выдал лучший перфоманс в плей-офф в карьере: он набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.
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То Харден имеет необъятное пузо и набивает его ещё больше в своих похождениях. А на площадку уже сил не остаётся.
Для Филы даже выгодно, что так его броски распределились - плюсовая аномалия в первой игре, потом минус во второй и третьей играх. Если бы все ровненько на 3 игры раскидать, то 0-3 летели бы в серии
Проявлений ещё не было)))
Он почти и не бросает. Сколько раз по ходу матча выходит на отрытою позицию от броска. Ждёшь от него броска он пас даёт