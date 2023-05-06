Джеймс Харден в двух последних матчах с «Бостоном» реализовал в сумме 5 из 28 с игры

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в третьем матче серии с «Бостоном» (102:114, 1-2) реализовал 3 из 14 с игры и набрал 16 очков.

За 32 минуты во второй встрече MVP-17/18 реализовал 2 из 14 с игры, шесть раз промахнувшись из-за дуги.

В двух последних матчах с «Селтикс» Харден реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.

В первом матче серии Джеймс выдал лучший перфоманс в плей-офф в карьере: он набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.

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14 комментариев

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Alexander Permyakov
Ответ Swhat
С травмой играет ? Он почти и не бросает. Сколько раз по ходу матча выходит на отрытою позицию от броска. Ждёшь от него броска он пас даёт
Официально информации нет, но мог повредить пах в Вегасе.
+39
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kondratiy
Ответ whoisme
Устал в Вегасе, но зато баксами в трусы попадал
Если Родман имел неуемную энергию и частично её сливал в своих похождениях, чтобы быть более-менее адекватным быть на площадке.
То Харден имеет необъятное пузо и набивает его ещё больше в своих похождениях. А на площадку уже сил не остаётся.
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whoisme
Устал в Вегасе, но зато баксами в трусы попадал
+10
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fridzon
Неужели кто-то ожидал продолжения первого матча?
Для Филы даже выгодно, что так его броски распределились - плюсовая аномалия в первой игре, потом минус во второй и третьей играх. Если бы все ровненько на 3 игры раскидать, то 0-3 летели бы в серии
+8
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ВладиславМартынов
В очередной раз убеждаюсь, что не надо после первого матча делать какие-то выводы об исходе серии и игре игроков, особенно, если мы по всей карьере игрока знаем, как он играет в ПО. а то выдал один крутой матч и сразу восторг
+3
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Додик Аксель
Пошла непруха у Бороды. Надо сходить в церковь и свечку благодарственную поставить.
+2
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A. V.
Никогда такого не было, и вот опять
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Сергей Пузанков
Ответ Alexander Permyakov
Официально информации нет, но мог повредить пах в Вегасе.
После Вегаса он 45 очков набрал. Если была травма то между 1 и 2 матчами.
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Прозектор-50
Ответ Сергей Пузанков
После Вегаса он 45 очков набрал. Если была травма то между 1 и 2 матчами.
Ну первая игра на инкубационный период пришлась...
Проявлений ещё не было)))
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Swhat
С травмой играет ?
Он почти и не бросает. Сколько раз по ходу матча выходит на отрытою позицию от броска. Ждёшь от него броска он пас даёт
+2
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Костя Кот
отстрелялся в первой игре и в вегасе
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Stephan Carrypenko
Крутой тренер Док конечно)) поэтому его и любят игроки, что ему пх))
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