Главный тренер «Филадельфии» дал добро на поездку в Неваду после сухой победы над «Бруклином» звездному разыгрывающему команды .

На прошлой неделе Харден был замечен у входа в казино в Лас-Вегасе.

«Это забавно. Джеймс позвонил мне перед отъездом, и я сказал: «Ну и что? Отдыхай». же поехал в Вегас. У нас три выходных. Сказал парням делать все, что хотят. Взрослые люди. Мне было все равно», – рассказал Риверс в интервью Heavy.

«Только не бейте никого», – добавил тренер, смеясь.

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