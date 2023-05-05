Док Риверс о поездке Хардена в Вегас: «Пусть отдыхают. Родман же поехал»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс дал добро на поездку в Неваду после сухой победы над «Бруклином» звездному разыгрывающему команды Джеймсу Хардену.
На прошлой неделе Харден был замечен у входа в казино в Лас-Вегасе.
«Это забавно. Джеймс позвонил мне перед отъездом, и я сказал: «Ну и что? Отдыхай». Деннис Родман же поехал в Вегас. У нас три выходных. Сказал парням делать все, что хотят. Взрослые люди. Мне было все равно», – рассказал Риверс в интервью Heavy.
«Только не бейте никого», – добавил тренер, смеясь.
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди
Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса
12 комментариев