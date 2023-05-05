Док Риверс о поездке Хардена в Вегас: «Пусть отдыхают. Родман же поехал»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Деннис Родман Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс дал добро на поездку в Неваду после сухой победы над «Бруклином» звездному разыгрывающему команды Джеймсу Хардену.

На прошлой неделе Харден был замечен у входа в казино в Лас-Вегасе.

«Это забавно. Джеймс позвонил мне перед отъездом, и я сказал: «Ну и что? Отдыхай». Деннис Родман же поехал в Вегас. У нас три выходных. Сказал парням делать все, что хотят. Взрослые люди. Мне было все равно», – рассказал Риверс в интервью Heavy.

«Только не бейте никого», – добавил тренер, смеясь.

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12 комментариев

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Андрей 13
Не может подождать 3 игры, и каникулы... 😊
+14
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+11
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xjapan
Ответ Аморалинни
Если Харден кого-то ударит, то упадет и будет требовать от полицейских наказать потерпевшего
Хардена в лиге били намного чаще, чем он кого-то, один удар с локтя от Артеста чего стоит
+10
-3
+7
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Аморалинни
Если Харден кого-то ударит, то упадет и будет требовать от полицейских наказать потерпевшего
+12
-6
+6
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udod
Ответ xjapan
Хардена в лиге били намного чаще, чем он кого-то, один удар с локтя от Артеста чего стоит
а как-то раз его избил Макхэйл, даже гифка есть
+2
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DeX
А потом Харден вернулся и скинул 45 очков на Гарден. Так что почаще его надо в стрипушник отпускать
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Неукроугин
Бредли Купер же устраивал там мальчишник, пусть отдыхает
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anton sorokin
А я думал сейчас самая активная работа начинается
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Abdulla
Я тоже сегодня в санаторий приехал в Минской области, тут кругом одни русские!
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Misson
Ответ Данил Ильинский
Ой, да ладно. Уж у кого, а у Тейтума с нервами все должно быть в порядке. Они буквально в прошлом году бились с Бакс и Хит в 7 матчевой серии. И ко всему прочему, на сколько я помню, Джейсон ни одного ПО не пропустил после своего прихода в лигу и матчей он уже там отыграл прилично, чтобы не нервничать
Вот только как не было стабильности в плей-офф, так и нет. Браун в плей-офф эффективнее играет, чем Тейтум.
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