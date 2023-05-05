Главный тренер «Голден Стэйт» не поверил, что отец может болеть против родного сына в серии с « ». Майкл Томпсон провел 5 лет карьеры в майке «озерников».

«Видел цитату Клэя, что его отец будет болеть «за своего работодателя».

Да ладно, мужик. А как же узы кровного родства? Я не могу представить, что буду болеть против своего ребенка. В нашей семье такого не бывает. Но в семье Клэя папа будет болеть за «Лейкерс». Так что это дает ему дополнительную мотивацию», – сказал в интервью NBC.

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