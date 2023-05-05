Cтив Керр о том, что отец Томпсона поддерживает «Лейкерс»: «А как же кровные узы? Не могу болеть против своего ребенка»

Теги Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» не поверил, что отец Клэя Томпсона может болеть против родного сына в серии с «Лейкерс». Майкл Томпсон провел 5 лет карьеры в майке «озерников».

«Видел цитату Клэя, что его отец будет болеть «за своего работодателя».

Да ладно, мужик. А как же узы кровного родства? Я не могу представить, что буду болеть против своего ребенка. В нашей семье такого не бывает. Но в семье Клэя папа будет болеть за «Лейкерс». Так что это дает ему дополнительную мотивацию», – сказал Керр в интервью NBC.

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7 комментариев

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Егор Никитин
А про Стэфа разве не говорили, что если Шарлотт гипотетически попадет на ГСВ, то его отец будет болеть за свою родную команду?
+7
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Лёха выдыхай
Ответ scorp19
не дай бог таких родителей кому то
которые болеют за лал)
+4
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+4
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Jerry Rodrogha
Ответ Егор Никитин
А про Стэфа разве не говорили, что если Шарлотт гипотетически попадет на ГСВ, то его отец будет болеть за свою родную команду?
Там ещё история была, когда Стэф против Сэта играл в финале конфы
+1
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JustF0rTheW1n322
Многоходовочка
0
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Tim Timson
просто билеты на финал в Чейз не давайте Томпсону старшему, в Криптокоме то в это время только концерты можно будет посмотреть)
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