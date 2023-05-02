Дарвин Хэм о Леброне Джеймсе и Стефене Карри: «Лучшее соперничество этого поколения»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр Стефен Карри НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм охарактеризовал дуэль Леброна Джеймса («Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт») в предстоящей серии второго раунда плей-офф.

«Это лучшее соперничество этого поколения», – заявил Хэм.

«Об этом соперничестве снимут документальный фильм», – отметил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

«Не думаю, что они когда-либо ненавидели друг друга. Они всегда соперничали, но мне всегда казалось, что между ними высокий уровень уважения друг к другу», – добавил ассистент главного тренера «Уорриорз» Брюс Фрэйзер.

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1 комментарий

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xamer 9
Болельщикам Кингз и Гриззлис обидно, конечно, что их команды вылетели, но если бы их пара вышла во второй раунд - это было бы обычное противостояние молодых команд без предыстории. ЛАЛ-ГСВ все же и по вывеске интереснее, и по персональным соперничествам звучит круче. Даже если никто из них не заберёт главный трофей - ожидания от этих матчей запредельные. Ждемс
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