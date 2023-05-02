Дарвин Хэм о Леброне Джеймсе и Стефене Карри: «Лучшее соперничество этого поколения»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм охарактеризовал дуэль Леброна Джеймса («Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт») в предстоящей серии второго раунда плей-офф.

«Это лучшее соперничество этого поколения», – заявил Хэм.

«Об этом соперничестве снимут документальный фильм», – отметил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

«Не думаю, что они когда-либо ненавидели друг друга. Они всегда соперничали, но мне всегда казалось, что между ними высокий уровень уважения друг к другу», – добавил ассистент главного тренера «Уорриорз» Брюс Фрэйзер.

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