Член Зала славы признался, что недавно оставил свою должность в системе «Нью-Йорка» из-за отсутствия возможности поддерживать « ».

«Я уволился две недели назад из «Никс», потому что не мог выходить на телевидение и говорить о баскетболе, а я люблю говорить о баскетболе. Не мог говорить о других командах. Не мог говорить о других игроках. Сейчас наслаждаюсь каждым утром на Fox Sports. Это не связано ни с чем другим, кроме как с тем, чтобы найти счастье.

[В Нью-Йорке] это была просто работа скаута, и все. Конец. Невозможно работать на одну команду, но поддерживать другую», – сказал Хардуэй в интервью Sun Sentinel.

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