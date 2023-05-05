Тим Хардуэй недавно оставил должность скаута «Никс» из-за отсутствия возможности публично поддерживать «Майами»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Тим Хардуэй Баскетбол

Член Зала славы Тим Хардуэй признался, что недавно оставил свою должность в системе «Нью-Йорка» из-за отсутствия возможности поддерживать «Майами».

«Я уволился две недели назад из «Никс», потому что не мог выходить на телевидение и говорить о баскетболе, а я люблю говорить о баскетболе. Не мог говорить о других командах. Не мог говорить о других игроках. Сейчас наслаждаюсь каждым утром на Fox Sports. Это не связано ни с чем другим, кроме как с тем, чтобы найти счастье.

[В Нью-Йорке] это была просто работа скаута, и все. Конец. Невозможно работать на одну команду, но поддерживать другую», – сказал Хардуэй в интервью Sun Sentinel.

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3 комментария

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Эдуард Элверс
Перевод точно правильный? Звучит странно. Чему он удивляется, если работаешь в одной организации нельзя поддерживать соперников
+5
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Jerry Rodrogha
Ответ Эдуард Элверс
Перевод точно правильный? Звучит странно. Чему он удивляется, если работаешь в одной организации нельзя поддерживать соперников
Он не удивляется. Он просто понял, что не хочет дальше работать с таким ограничением. Попробовал, понял что нет. Объяснил
+4
-1
+3
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