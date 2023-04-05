Тим Хардуэй: «Дончич и Ирвинг – не лидеры, Джейлен Брансон был лидером»

Теги Даллас НБА Тим Хардуэй Кайри Ирвинг Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Джейлен Брансон Баскетбол

Член Зала славы Тим Хардуэй резко высказался о звездах «Далласа», за который выступает его сын Тим Хардуэй-младший.

«Обмен Кайри Ирвинга был им не нужен. Не нужно чинить то, что не сломано. Им не хватает лидера. Лука – не лидер, Кайри – не лидер, Джейлен Брансон был лидером.

Лидер показывает на своем примере, играя в защите. Когда он что-то говорит, он это делает, и это и есть лидер. И, как я уже сказал, эти два парня не лидеры, они взаимодополняющие, доминирующие великолепные баскетболисты. Отличные скореры», – сказал Хардуэй.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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1 комментарий

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мать Зетмира
Судя по недавнему интервью о том, как скучают по Брансону и по тому, где Мавс были до обмена, а где сейчас, то это высказывание совмем не выглядит безумным.
Я уже не говорю про полноту Луки и странности Ирвинга.
Жаль, конечно, Даллас...
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