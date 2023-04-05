Тим Хардуэй: «Дончич и Ирвинг – не лидеры, Джейлен Брансон был лидером»

Член Зала славы Тим Хардуэй резко высказался о звездах « », за который выступает его сын -младший.

«Обмен Кайри Ирвинга был им не нужен. Не нужно чинить то, что не сломано. Им не хватает лидера. Лука – не лидер, Кайри – не лидер, был лидером.

Лидер показывает на своем примере, играя в защите. Когда он что-то говорит, он это делает, и это и есть лидер. И, как я уже сказал, эти два парня не лидеры, они взаимодополняющие, доминирующие великолепные баскетболисты. Отличные скореры», – сказал Хардуэй.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды