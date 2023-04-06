«Не согласен на 1000 процентов». Тим Хардуэй-младший не согласился со словами отца о Дончиче и Ирвинге

Теги Даллас НБА Тим Хардуэй Кайри Ирвинг Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Баскетбол

Форвард «Далласа» Тим Хардуэй-младший не согласился с мнением отца, члена Зала славы Тима Хардуэя, который заявил, что Лука Дончич и Кайри Ирвинг – не лидеры.

«Не согласен на 1000 процентов.

Я много раз рассказывал, как Лука демонстрирует свои лидерские качества на площадке и за ее пределами. Во многих ситуациях, в которых мы оказывались, мы бы не справились без него.

Кайри был не кем иным, как лидером, с тех пор, как пришел в команду. Он переписывается со всеми в общем чате игроков, чтобы убедиться, что все в порядке, все держаться вместе и не сдаются.

Я люблю своих партнеров по команде. Я любил каждую команду, в которой когда-либо играл. Мне очень жаль, что я должен сейчас говорить об этом вместо того, чтобы сосредоточиться на игре. Я безумно его люблю, это мой отец. Он ошибается. Это его мнение, а не мое. Мы два разных человека, это все, что я могу сказать», – сказал Хардуэй.

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4 комментария

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xamer 9
Ответ Sonder
он тебе тэтатэт сказал, что не гордится сыном? свечку держал?
Какая свечка, о чем вы? Хардуэй публичный человек, который регулярно высказывается по разным темам, связанным с НБА, но почему то про сына своего ни разу доброго слова без подколов не сказал. Это вы считаете у него такая отцовская любовь? Просто ради интереса посмотрите по тегам новостей хотя бы на этом сайте, что вещает старший Тим, и удивитесь
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Sonder
Ответ xamer 9
Батя вообще молодец - как у сына все в порядке, так молчит как рыба. Как только какие то проблемы: тут как тут. Это же безумие, каким нужно быть ужасным человеком, чтобы не гордиться своим собственным сыном, который не самый последний игрок в лиге.
он тебе тэтатэт сказал, что не гордится сыном? свечку держал?
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Mit_Sam
Когда батя кринжанул в компании твоих одноклассников ))
+2
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xamer 9
Батя вообще молодец - как у сына все в порядке, так молчит как рыба. Как только какие то проблемы: тут как тут. Это же безумие, каким нужно быть ужасным человеком, чтобы не гордиться своим собственным сыном, который не самый последний игрок в лиге.
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