Агент Обрад Фимич: «Швед чувствует себя хорошо, но каковы темпы улучшения, я не знаю»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Обрад Фимич Баскетбол

Обрад Фимич, агент игрока ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии баскетболиста.

Фимич не взялся говорить о сроках восстановления Шведа.

«Алексей чувствует себя хорошо, так же, как и вчера. Лежит в кровати и отдыхает.

Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления», – заявил Фимич.

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов. Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

В среду в МВД рассказали о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. 

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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