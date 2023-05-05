Агент Обрад Фимич: «Швед чувствует себя хорошо, но каковы темпы улучшения, я не знаю»
Обрад Фимич, агент игрока ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии баскетболиста.
Фимич не взялся говорить о сроках восстановления Шведа.
«Алексей чувствует себя хорошо, так же, как и вчера. Лежит в кровати и отдыхает.
Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления», – заявил Фимич.
ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов. Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.
В среду в МВД рассказали о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа.
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