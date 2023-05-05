Самсон Руженцев о нападении на Шведа: «Это что-то из ряда вон выходящее»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал о своей реакции на нападение на защитника команды Алексея Шведа.

«Проснулся, увидел все эти новости. Сначала не поверил, подумал, может быть, это фейк. Потом пообщался с некоторыми людьми и понял, что это реальность.

Не знаю, это что-то из ряда вон выходящее», - сказал Руженцев.

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов.

Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

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