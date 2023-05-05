Эмил Райкович о серии с «Зенитом»: «Нам нужно реорганизовать нападение без Шведа»

Теги ЦСКА Алексей Швед Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от серии против «Зенита» за 3-е место в Единой лиге ВТБ.

«Мы должны забыть о том, что происходило в последнее время, и постараться подготовиться к этим играм. Без Шведа нам нужно реорганизовать нападение, подготовить и внедрить новые тактические приемы.

Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе», – заявил Райкович.

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2 комментария

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Vagner01
Без разницы 3 или 4 лично мне! Главный бой мы проиграли!
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diter
Игроки ЦСКА по соотношению КПИ на количество проведённых минут в полуфинальной серии с Локомотивом (по убыванию полезности): Милутинов, Кейкок, Швед, Руженцев, Уэйр, Жан-Шарль, Курбанов, Мур, Астапкович, Давидовац и т.д. А если учесть, что Милутинов фактически почти не играл, то Швед по эффективности даже не третий, а второй игрок в серии. У Шведа в седьмой игре +/- равен -4, у Уэйра -6, у Жан-Шарля -8, у Руженцева -10, у Кейкока -14. Если бы не Швед и Кейкок, то серия закончилась бы за 4 матча.
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