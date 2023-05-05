Эмил Райкович о серии с «Зенитом»: «Нам нужно реорганизовать нападение без Шведа»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от серии против « » за 3-е место в лиге ВТБ.

«Мы должны забыть о том, что происходило в последнее время, и постараться подготовиться к этим играм. Без Шведа нам нужно реорганизовать нападение, подготовить и внедрить новые тактические приемы.

Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе», – заявил Райкович.

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