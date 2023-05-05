Врач ЦСКА Тимофей Гаев рассказал о состоянии игрока команды Алексея Шведа, который в начале недели подвергся нападению и получил черепно-мозговую травму.

«Мы сутки напролет вместе с лечащими врачами, вместе с Лешей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжелая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины», – заявил Гаев.

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов.

Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

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