Игроки ЦСКА выйдут на матч против «Зенита» в майках в поддержку Алексея Шведа

Теги ЦСКА Алексей Швед Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА выйдут на первый матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита» в майках в поддержку Алексея Шведа.

«На трехминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея», – рассказали в пресс-службе армейцев.

Игра пройдет 5 мая в Москве. 

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов. Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

В среду в МВД рассказали о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. 

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5 комментариев

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Basket_life
Ответ jonnysilverhand01
Надеюсь после этого ужасного случая у остальных профессионалов, хватит ума хотя бы денёк дома посидеть после поражения … но думаю, еще пару лет такой активной рекламы контор, лудоманы будут уже с пулеметами стоять на парковках
Пусть сидят звери в клетках или тюрьмах, а не игроки дома.
+6
-1
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cm9x4
Ответ Вадим Онгаров
Нападать на спортсменов это подло, всех должны жестко наказать, ибо его проигрыш команды зависит от многих факторов, и если слил свою ставку, то это лично твои проблемы. Тем не менее, я поставлю по линии олимпбет кз на Зенит, ибо ЦсКА осталось без лидера.
Может вообще ни на кого нападать не надо? или только на спортсменов нельзя?
+4
0
+4
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Вадим Онгаров
Нападать на спортсменов это подло, всех должны жестко наказать, ибо его проигрыш команды зависит от многих факторов, и если слил свою ставку, то это лично твои проблемы. Тем не менее, я поставлю по линии олимпбет кз на Зенит, ибо ЦсКА осталось без лидера.
+3
0
+3
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Славонычч
Ответ Вадим Онгаров
Нападать на спортсменов это подло, всех должны жестко наказать, ибо его проигрыш команды зависит от многих факторов, и если слил свою ставку, то это лично твои проблемы. Тем не менее, я поставлю по линии олимпбет кз на Зенит, ибо ЦсКА осталось без лидера.
Ставь больше 😄
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