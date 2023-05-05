Игроки ЦСКА выйдут на матч против «Зенита» в майках в поддержку Алексея Шведа
Баскетболисты ЦСКА выйдут на первый матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита» в майках в поддержку Алексея Шведа.
«На трехминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея», – рассказали в пресс-службе армейцев.
Игра пройдет 5 мая в Москве.
ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов. Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.
В среду в МВД рассказали о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа.
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