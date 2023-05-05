Форвард «Лейкерс» отметил, что « » удалось перестроиться после поражения в первом матче серии.

Вторая игра завершилась со счетом 127:100 в пользу «воинов».

«Уорриорз» перестроились. Чемпионские команды способны на это, так что мы знали, что стоит ждать чего-то подобного.

Сегодня они контролировали игру на своей домашней площадке», – заявил Джеймс.

Форвард Джамайкл Грин заменил в стартовой пятерке «Уорриорз» центрового Кевона Луни.

Грин за 13 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры), повторив личный рекорд результативности в плей-офф.

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