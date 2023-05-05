Леброн Джеймс: «Уорриорз» перестроились. Чемпионские команды способны на это»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил, что «Голден Стэйт» удалось перестроиться после поражения в первом матче серии.

Вторая игра завершилась со счетом 127:100 в пользу «воинов».

«Уорриорз» перестроились. Чемпионские команды способны на это, так что мы знали, что стоит ждать чего-то подобного.

Сегодня они контролировали игру на своей домашней площадке», – заявил Джеймс.

Форвард Джамайкл Грин заменил в стартовой пятерке «Уорриорз» центрового Кевона Луни.

Грин за 13 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры), повторив личный рекорд результативности в плей-офф.

Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»

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38 комментариев

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Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть.
Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
+45
-4
+41
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ST-L
Ответ Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
ни то, ни другое. не бывает одной единственной причины
+43
-2
+41
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пашу
Очень сильное решение Керра со сменой старта. Это уже по факту, когда знаешь результат, кажется, что поменять небросающего на бросающего - элементарная идея.
Но вообще Керр заменил одного из лучших моих игроков, главного по подборам и защите на щите на 9-10 игрока ротации, эпизодически появлявшегося в по на мусорные минуты, просто ради смены идеи, с риском пропустить из краски ещё больше.
Отлично сработало, Леброн, несмотря на все свои подвиги в атаке, в защите был просто -1. Дэвис всю игру разбирался, выходить ему на дугу или страховать. ГСВ по большому счёту ждали, когда количество открытых бросков перерастет в качество, что при наличии Клэя, Стефа и Пула - вопрос времени.
Такие моменты - это то, что отличает великих тренеров от хороших, вроде Буденхольцера
+38
-2
+36
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ST-L
Ответ Михаил Евдокимов
Да, понятно, что мир не так прост. Но основная причина всё таки должна быть. Но мы это увидим уже в следующих двух матчах. Там и ГСВ уже окончательно влились так скажем в серию и Лал дома проигрывать не должны, все-таки домашние игры.
вы реально думаете, что после 7 матчевой серии с кингз, и двух матчей с лал, есть вопросы влились ли еще гсв в серию? и что значит "дома проигрывать не должны". в одном конкретном матче может произойти все что угодно, это же не игра чемпиона нба со школьниками. у всех есть высокий уровень игроков и навыков. куча факторов в данный конкретно момент может повлиять, например простудился кто-то утром, захромал и тд и тп. Странно придумывать какие-то логические взаимосвязи
+25
-3
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Vagant
Ответ пашу
Очень сильное решение Керра со сменой старта. Это уже по факту, когда знаешь результат, кажется, что поменять небросающего на бросающего - элементарная идея. Но вообще Керр заменил одного из лучших моих игроков, главного по подборам и защите на щите на 9-10 игрока ротации, эпизодически появлявшегося в по на мусорные минуты, просто ради смены идеи, с риском пропустить из краски ещё больше. Отлично сработало, Леброн, несмотря на все свои подвиги в атаке, в защите был просто -1. Дэвис всю игру разбирался, выходить ему на дугу или страховать. ГСВ по большому счёту ждали, когда количество открытых бросков перерастет в качество, что при наличии Клэя, Стефа и Пула - вопрос времени. Такие моменты - это то, что отличает великих тренеров от хороших, вроде Буденхольцера
Луни заболел, поэтому вышел Джамайкл.
Решением было Дреймонда поставить против Эй Ди. Хотя кого ставить?
Защиту провалил Ривз, через него Клей забил практически всё. Затем Хэм затянул с заменой Эй Ди, а потом слил подбор, выпустив трех маленьких, а Девис сегодня был откровенно вял. Потом ЛАЛ устроили перестрелку вместо того, чтобы давить в краску - возможно решили не упираться, оставляя всё на домашние встречи.
+18
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Evincive
Тот случай, когда прогнозировать итог серии - бесперспективное дело.
+8
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Олененок Бэмби
Ответ Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
Грин с броском вместо Ленина просто оттянул Дэвиса от кольца и остался проходной двор.
+7
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Дмитрий Чирко
Принципиальная разница между двумя матчами в том, что в первом у Лейкерс было колоссальное преимущество по штрафным броскам (+23) при итоговой разнице в счете в несколько очков.
Просто что-то ГСВ подкрутили в защите и устранили главное оружие соперника.
+9
-4
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scorp19
Ответ Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
Дэвис просто дважды в одну реку не входит, а у ГСВ к несчастью ЛАЛ прям очень полетело.
+5
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Andraey
Мэмфис был очень близок зацепить игру в гостях.
Посмотрим, преуспеет ли в этом ГСВ...
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mishanya_t
сегодня у Голденов все залетало, сразу пошло...они успокоились и на расслабоне с дуги вообще без подготовки бросали....и попадали..в ЛАЛ такого мне кажется не будет, там атмосфера давить будет и ЛАЛ выкладываться по другому будут чем в гостях.....очень интересно на самом деле))🔥
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Cash_flow
Ответ Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
ГС ни в коем случае не провалили первый матч. Проиграли, но не провалили, по всем ключевым метрикам это была сильная игра от Уорриорз
+4
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Михаил Евдокимов
Ответ ST-L
ни то, ни другое. не бывает одной единственной причины
Да, понятно, что мир не так прост. Но основная причина всё таки должна быть. Но мы это увидим уже в следующих двух матчах. Там и ГСВ уже окончательно влились так скажем в серию и Лал дома проигрывать не должны, все-таки домашние игры.
+6
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The_Trooper
Ответ Vagant
Луни заболел, поэтому вышел Джамайкл. Решением было Дреймонда поставить против Эй Ди. Хотя кого ставить? Защиту провалил Ривз, через него Клей забил практически всё. Затем Хэм затянул с заменой Эй Ди, а потом слил подбор, выпустив трех маленьких, а Девис сегодня был откровенно вял. Потом ЛАЛ устроили перестрелку вместо того, чтобы давить в краску - возможно решили не упираться, оставляя всё на домашние встречи.
Вообще-то Клэю было по фигу через кого валить. И через Дэвиса в том числе.
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Прозектор-50
Ответ Михаил Евдокимов
Да, по "влились в серию" , особенно после первого матча были вопросы. После 7 матчей с САК было видно по первой игре, что ГСВ не в своей тарелке, всё таки стили команд абсолютно разные (ЛАЛ и САК) , более того и в прошлые ПО такого формата команда ГСВ не особо-то и часто встречались. По второй игре всё было уже гораздо лучше, очевидно. Ну а по поводу "не должны проигрывать". Это означало лишь то, что уже не будет отмазок из разряда "мы уже одну игру в гостях взяли и круто", которые писали некоторые личности, потому что это буду уже домашние игры. А не то, что они реально должны выигрывать.
Ну есть логика серии. То есть ЛАЛ взяли первую игру в гостях и перехватили преимущество своей площадки. Во второй игре ГСВ обязаны были отреагировать. А ЛАЛ теперь достаточно просто держать домашние игры. И побеждать кровь из носа во второй игре они и не собирались. Типа, если удастся зацепиться по счету, то пободаемся, а если нет, то и не надо... Можно было снова погонять 40 минут Леброна и 44 минуты Дэвиса и условно получить -12 вместо -27... А зачем?
То есть и ГСВ прибавили и ЛАЛ не упирались на все 100%...
А третья игра -- это совсем другая история. Тут уже ЛАЛ нужна победа, а ГСВ могут, например, на 4 игру ставку сделать...
+3
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Aleksey001
Ответ Vagant
Луни заболел, поэтому вышел Джамайкл. Решением было Дреймонда поставить против Эй Ди. Хотя кого ставить? Защиту провалил Ривз, через него Клей забил практически всё. Затем Хэм затянул с заменой Эй Ди, а потом слил подбор, выпустив трех маленьких, а Девис сегодня был откровенно вял. Потом ЛАЛ устроили перестрелку вместо того, чтобы давить в краску - возможно решили не упираться, оставляя всё на домашние встречи.
Получается, Воины вообще по сути ничего особенного не сделали, а выиграли только из-за плохих Лейкерс? Так не работает, особенно в плей-офф. Тут рулят три фактора : защита, игра звёзд и тренерские решения. И в этой игре у Воинов всё это было.
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Денис Золотов
Ответ Михаил Евдокимов
А я заявлял , что я эксперт? Какая глупая реакция от вас. Я не отрицаю, что я любитель, которые просто время от времени смотрит НБА
Да по вашей реакции на другие новости видно, что такой эксперт, что прям экспертище))
+3
-1
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Андрей 13
Ответ Andraey
Мэмфис был очень близок зацепить игру в гостях. Посмотрим, преуспеет ли в этом ГСВ...
Они обязаны это сделать.
+3
-2
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Дима Оксентюк
Чет особой перестройки не увидел. Просто в один момент залетело несколько трех подряд, что вполне естественно для ГСВ. Ну а когда у воинов 10+ преимущество, отбить его чисто математически сложно. Так как ты тратишь две атаки на +4 а войны с огромной вероятностью забивают 1 треху за 2 атаки. И счет просто стоит на месте. Однако с 10+ ГСВ еще и более раскованнее бросают и Карри может позволить себе более частые соло броски и уйти в большой отрыв становится легче. Единственное соглашусь по перестройки, что Кер добавил еще одного забивного вместо Луни. Возможно этого и не хватало чтобы просто перестрелять ЛАЛ.
+2
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Чудинов Дмитрий
Ответ Дмитрий Чирко
Принципиальная разница между двумя матчами в том, что в первом у Лейкерс было колоссальное преимущество по штрафным броскам (+23) при итоговой разнице в счете в несколько очков. Просто что-то ГСВ подкрутили в защите и устранили главное оружие соперника.
У меня обратные впечатления от 1 игры: вначале у ГС все залетало, а ЛА держались близко, была мысль, что спокойно выиграют, потому что весь матч так лететь не может. И могли бы ЛА 20-25 привезти вместо клатча (рывок 0:14). В игре 2 - Леброн и Дэвис были абсолютно вялыми. Не знаю, что это, расслабленность на таком уровне и опыте - сомнительно. Вероятно, все-таки защита ГС была сильно лучше
+1
0
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Mark Ar
Ответ Дима Оксентюк
Чет особой перестройки не увидел. Просто в один момент залетело несколько трех подряд, что вполне естественно для ГСВ. Ну а когда у воинов 10+ преимущество, отбить его чисто математически сложно. Так как ты тратишь две атаки на +4 а войны с огромной вероятностью забивают 1 треху за 2 атаки. И счет просто стоит на месте. Однако с 10+ ГСВ еще и более раскованнее бросают и Карри может позволить себе более частые соло броски и уйти в большой отрыв становится легче. Единственное соглашусь по перестройки, что Кер добавил еще одного забивного вместо Луни. Возможно этого и не хватало чтобы просто перестрелять ЛАЛ.
Ты не увидел, а она была. Керр воспользовался тем, что отлично сработало в конце первого матча, игра маленькой пятёркой, Лейкерс тогда пропустили вроде 14 подряд, и не потому что раслабились, а просто их переигрывали, плюс ко всему стефу дали роль на фирст пас, он побольше возился с мячом, раздавал, меньше бегал для кеч энд шута. И это лишь то, что я заметил полусонный, а там может ещё куча мелких деталей была.
+1
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Андрей 13
Ответ Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
Там штрафные многое решили. ГСВ могли и первую игру побеждать, при всех трудностях.
+1
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gangabass
Ответ Степан Паракин
гсв просто перекидали. про защиту около кольца. где она изсенилась в 2 матче? норм защита и осчалась. 21 треха с 50% вот и вся победа
В первой игре ГСВ набрали 28 очков из краски, а сегодня 48
+2
-1
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Danya Black
Ответ Vagant
Почему ничего не сделали? Клей 8 трех положил. Стеф 12 ассистов раздал (впервые в ПО с 2014 года). Драймонд остановил Эй Ди. Но все это не за счет старта. Так то первую четверть ЛАЛ выиграли и достаточно уверенно. А вот затем Керр нашел ключик, а Хэм был зрителем. Но сводить все к Леброну? Брон с Хатимурой держали ЛАЛ на плаву первую треть матча.
У Лал просто все летело и то отрыв был мизерным. Потом вышли на свой процент и логичные -27.
+1
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Nikola Shell
Ответ Михаил Евдокимов
Интересная вообще игра, а том плане, что Лал в первом матче казались какими-то непроходимыми около кольца, казалось, что их защита реально топ. Но наступила вторая игра и они без шансов отлетают +30, пропуская рекордное количество трех в истории за два матча. Интересно, это ГСВ провалили просто 1 матч из-за усталости после серии с САК или наоборот ЛАЛ отдали второй матч из-за того, что якобы цель достигнута 1 матч на выезде взять, можно отдохнуть. Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
Лейкерс в целом чередуют хорошие матчи с плохими с Мемфисом так же было.
+1
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