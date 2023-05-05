Леброн Джеймс: «Уорриорз» перестроились. Чемпионские команды способны на это»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил, что «Голден Стэйт» удалось перестроиться после поражения в первом матче серии.
Вторая игра завершилась со счетом 127:100 в пользу «воинов».
«Уорриорз» перестроились. Чемпионские команды способны на это, так что мы знали, что стоит ждать чего-то подобного.
Сегодня они контролировали игру на своей домашней площадке», – заявил Джеймс.
Форвард Джамайкл Грин заменил в стартовой пятерке «Уорриорз» центрового Кевона Луни.
Грин за 13 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры), повторив личный рекорд результативности в плей-офф.
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Посмотрим, что будет в следующих двух матчах.
Но вообще Керр заменил одного из лучших моих игроков, главного по подборам и защите на щите на 9-10 игрока ротации, эпизодически появлявшегося в по на мусорные минуты, просто ради смены идеи, с риском пропустить из краски ещё больше.
Отлично сработало, Леброн, несмотря на все свои подвиги в атаке, в защите был просто -1. Дэвис всю игру разбирался, выходить ему на дугу или страховать. ГСВ по большому счёту ждали, когда количество открытых бросков перерастет в качество, что при наличии Клэя, Стефа и Пула - вопрос времени.
Такие моменты - это то, что отличает великих тренеров от хороших, вроде Буденхольцера
Решением было Дреймонда поставить против Эй Ди. Хотя кого ставить?
Защиту провалил Ривз, через него Клей забил практически всё. Затем Хэм затянул с заменой Эй Ди, а потом слил подбор, выпустив трех маленьких, а Девис сегодня был откровенно вял. Потом ЛАЛ устроили перестрелку вместо того, чтобы давить в краску - возможно решили не упираться, оставляя всё на домашние встречи.
Просто что-то ГСВ подкрутили в защите и устранили главное оружие соперника.
Посмотрим, преуспеет ли в этом ГСВ...
То есть и ГСВ прибавили и ЛАЛ не упирались на все 100%...
А третья игра -- это совсем другая история. Тут уже ЛАЛ нужна победа, а ГСВ могут, например, на 4 игру ставку сделать...