Леброн Джеймс набрал 21 очко в 1-й половине матча с «Уорриорз», но после перерыва лишь 2 очка

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс уверенно начал второй матч серии с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1).

Джеймс в первой четверти реализовал 6 из 8 с игры и набрал 14 очков. По итогам 24 минут на его счету было 21 очко.

После большого перерыва 38-летний баскетболист записал на свой счет лишь 2 очка. Он не выходил на площадку в четвертой четверти.

Джеймс в четверг набрал 23 очка (10 из 18 с игры), 7 подборов и 3 передачи.

По итогам трех четвертей показатель плюс/минус Джеймса составил «-27». Хуже за три четверти в плей-офф у него было лишь в серии против «Детройта» в 2006 году.

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10 комментариев

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Илья Петров
вовремя вспомнил, что сегодня вышли на "тактический слив" 😂
+40
-9
+31
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Stivi M.D.
А смысл напрагаться если отставание после 3 уже было 30 очков? Все правильно сделали
+26
-8
+18
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Ванька
А где те, кто говорил, что если Леброн начнет попадать, то у ГСВ не будет шансов?
+18
-6
+12
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Jazzzz
Ответ Xell
В следующем сезоне главным в Лал будет Дэвис
Да погоди ты. Девис еще может успеть сломаться
+6
-1
+5
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старичок
Ответ Xell
Лох
Адик, ну что за жаргон?
+3
-1
+2
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AKazak88
И это в 38 лет!!))
+2
-1
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DayBecomeGame
😢
0
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