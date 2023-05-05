Лидер « » уверенно начал второй матч серии с « » (100:127, 1-1).

Джеймс в первой четверти реализовал 6 из 8 с игры и набрал 14 очков. По итогам 24 минут на его счету было 21 очко.

После большого перерыва 38-летний баскетболист записал на свой счет лишь 2 очка. Он не выходил на площадку в четвертой четверти.

Джеймс в четверг набрал 23 очка (10 из 18 с игры), 7 подборов и 3 передачи.

По итогам трех четвертей показатель плюс/минус Джеймса составил «-27». Хуже за три четверти в плей-офф у него было лишь в серии против «Детройта» в 2006 году.

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