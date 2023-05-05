Леброн Джеймс и Стефен Карри – в Топ-5 моментов 2-го матча «Уорриорз» – «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов второго матча серии «Голден Стэйт» – «Лейкерс».

Топ-5 возглавили Леброн ДжеймсЛейкерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

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2 комментария

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Джонни-массажист
Пятое,третье и второе места - яркое доказательство, что Леброн не защищается от слова совсем....Вспомнилось- Не ругайте пианиста,он играет как умеет)))
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+3
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