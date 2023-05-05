Леброн Джеймс и Стефен Карри – в Топ-5 моментов 2-го матча «Уорриорз» – «Лейкерс»
НБА представила подборку лучших моментов второго матча серии «Голден Стэйт» – «Лейкерс».
Топ-5 возглавили Леброн Джеймс («Лейкерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
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