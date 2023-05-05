Стеф Карри впечатлил отца 3-очковым в падении во время 2-го матча с «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Делл Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время второго матча серии с «Лейкерс» (127:100, 1-1) отметился фирменным 3-очковым с сопротивлением в падении.

Момент впечатлил отца баскетболиста Делла Карри, а также жену 2-кратного MVP Айешу.

На счету Карри 20 очков и 12 передач при 3 из 5 с дальней дистанции.

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5 комментариев

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Killmeporch
Я даже не представляю как он гордится своим сыном
+10
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Антон Нестеренко
-Мой (вымарано цензурой) сынишка! - подумал Делл.
+5
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Cash_flow
Splash family
0
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