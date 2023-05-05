Защитник « » продемонстрировал снайперский талант во втором матче серии с «Лейкерс» (127:100, 1-1).

Томпсон реализовал 8 из 11 из-за дуги (11 из 18 с игры) и набрал 30 очков.

На его счету также 3 подбора и 1 передача.

«Уорриорз» в первых двух матчах серии с « » реализовали в сумме 42 3-очковых, обновив рекорд НБА.

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