Клэй Томпсон реализовал 8 из 11 из-за дуги во 2-м матче с «Лейкерс». Он набрал 30 очков

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон продемонстрировал снайперский талант во втором матче серии с «Лейкерс» (127:100, 1-1).

Томпсон реализовал 8 из 11 из-за дуги (11 из 18 с игры) и набрал 30 очков.

На его счету также 3 подбора и 1 передача.

«Уорриорз» в первых двух матчах серии с «Лейкерс» реализовали в сумме 42 3-очковых, обновив рекорд НБА.

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12 комментариев

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RayRay
С уверенностью там полный порядок. 37 очей за четверть с воздуха не берутся и никуда из памяти не уходят.
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Михаил Евдокимов
Ответ A. V.
Вспомнил, сколько ему зарплаты заплатили за последние два года и решил немного поработать
уж что что, но вопросов по самоотдаче к Томпсону никогда не было. Да он уже не играет так же стабильно как до травм, но впахивает он не меньше
+36
-2
+34
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Марсель Объелся
Когда его первый бросок в матче еле коснулся передней дужки кольца, казалось, проведет свой типичный матч этого плей офф. А тут такая эффективность последовала
+30
-3
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Drinkinss
ну вот) я ж говорил, еще себя покажет.. томпсон в любой момент может пульнуть 3-4 трехи подряд, максимально важный и нужный для гсв игрок)
+10
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Fazy10
робот
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Andy
Молодец.Ждем почаще подобного от лидера команды.
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A. V.
Ответ Михаил Евдокимов
уж что что, но вопросов по самоотдаче к Томпсону никогда не было. Да он уже не играет так же стабильно как до травм, но впахивает он не меньше
ну, так здорово же, когда кроме самоотдачи теперь ещё и результат прибавился👏
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ecopromo
Ответ A. V.
Вспомнил, сколько ему зарплаты заплатили за последние два года и решил немного поработать
как будто остальным суперзвездам меньше платят
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