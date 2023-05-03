Гэри Пэйтон II поставил сверху с сопротивлением Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Клэй Томпсон Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II стал автором эффектного данк во время первого матча серии с «Лейкерс» (112:117, 0-1).

Клэй Томпсон исполнил передачу из-за спины, после чего Пэйтон поставил сверху с сопротивлением лидера «озерников» Леброна Джеймса.

На игре присутствовал отец баскетболиста, легендарный разыгрывающий НБА Гэри Пэйтон.

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4 комментария

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Лиллард унижатель!
Ответ Жалько Печалич
гэри приемный сын гари, кто в курсе, совсем на него не похож, больше похож на араба - маджахеда
Похож на маму 1 в 1
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+1
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sfrrrR
Ответ Жалько Печалич
гэри приемный сын гари, кто в курсе, совсем на него не похож, больше похож на араба - маджахеда
Господи, что ты несёшь? Иди лучше в ветку фигурного катания или в новости с депутатом Терюшковым - там у тебя лучше получается дзюбить свои плюсики.
+1
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