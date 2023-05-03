Гэри Пэйтон II поставил сверху с сопротивлением Леброна Джеймса
Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II стал автором эффектного данк во время первого матча серии с «Лейкерс» (112:117, 0-1).
Клэй Томпсон исполнил передачу из-за спины, после чего Пэйтон поставил сверху с сопротивлением лидера «озерников» Леброна Джеймса.
На игре присутствовал отец баскетболиста, легендарный разыгрывающий НБА Гэри Пэйтон.
Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»
4 комментария