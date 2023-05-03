Гэри Пэйтон II поставил сверху с сопротивлением Леброна Джеймса

Защитник « » стал автором эффектного данк во время первого матча серии с «Лейкерс» (112:117, 0-1).

исполнил передачу из-за спины, после чего Пэйтон поставил сверху с сопротивлением лидера «озерников» .

На игре присутствовал отец баскетболиста, легендарный разыгрывающий НБА Гэри Пэйтон.

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